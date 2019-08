M. SEKULOVIĆ / S. ĐOKIĆ | 23. avgust 2019. 14:12 | Komentara: 0

HAPŠENjE biznismena iz Danilovgrada Dejana Lakića, izvedeno u sredu po podne u Beogradu, gde je boravio proteklih nekoliko meseci, dovešće, bez ikakve sumnje, do novih hapšenja. Biće tu i zvučnih imena.

Ovako je, za "Novosti", hapšenje trenutno najaktuelnijeg crnogorskog zviždača komentarisao izvor blizak istrazi, koja se u Specijalnom državnom tužilaštvu vodi protiv dvadeset osoba i deset privatnih preduzeća. Oni su osumnjičeni za učešće u aferama "Klap" i "Vardar", za "pranje" nekoliko stotina miliona evra i nanošenje štete državnom budžetu u iznosu od pet miliona evra.

- Taj iznos će biti dupliran, a u septembru će biti uhapšeno još dvadesetoro ljudi - kaže naš izvor, koji tvrdi da se sada pod lupom SDT nalazi veliki broj pravnih i fizičkih lica.

Uprava policije Crne Gore saopštila je da je istražni sudija Višeg suda u Beogradu Lakiću odredio ekstradicioni pritvor.

Lakić, koji je uhapšen po crvenoj poternici NCB Interpola Podgorica, osumnjičen je da je učestvovao u tim nezakonitim operacijama, odnosno da je bio član organizovane kriminalne grupe, čijih 11 članova je uhapšeno posle njegovih insajderskih informacija, objavljenih na crnogorskim portalima i društvenim mrežama.

U svojim objavama, Lakić je tvrdio da su glavni akteri pranja novca kroz lažne fakture i povraćaj poreza, članovi najuže porodice Mila Đukanovića, poznati crnogorski biznismeni. A za učešće u ovim poslovima optužio je i dva štampana medija u Crnoj Gori, čiji vlasnici su navodno "naduvavali" podatke o tiražima, dovodili u zabludu klijente i tako sticali materijalnu korist. U jednoj svojoj objavi, napisao je da mu je jedan od starešina SAJ poverio da je 16. oktobra 2016. trebalo da bude likvidiran jedan funkcioner DF.

Dejan Lakić

U Crnoj Gori je procurila informacija da su državni organi Crne Gore i Srbije ostvarili komunikaciju oko izručenja Lakića, odnosno da je Ministarstvo pravde najavilo da će poslati zahtev za njegovo izručenje, a ekstradicija se očekuje u naredna dva meseca.

Zanimljivo je da su režimski mediji pre deset dana objavili da je ovo ministarstvo uputilo Srbiji zahtev za hapšenje i izručenje Lakića, za koga se spekuliše da je u Beogradu ostvario kontakte sa crnogorskim istražiteljima, odnosno da bi uskoro mogao da dođe u Podgoricu u svojstvu svedoka saradnika.

U slučaju da se takve spekulacije ostvare, doći će do hapšenja krupnih "zverki", jer Lakić je objavljenim lažnim fakturama državi stavio do znanja da zna mnogo.

DRŽAVLjANIN SRBIJE I CRNE GORE

DA li će i kada Lakić biti izručen Crnoj Gori, teško je reći, jer on, pored crnogorskog, ima i državljanstvo Srbije, koje je, kako tvrdi, stekao uz odobrenje državnih organa Crne Gore, što ukazuje na to da je on bio čovek od poverenja vlasti u ovoj državi, koja je državljanstvo Crne Gore oduzimala "nepodobnima" za koje je utvrđeno da imaju i pasoš Srbije.