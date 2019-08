D. N. | 20. avgust 2019. 12:39 | Komentara: 0

VELIKO GRADIŠTE - Protiv Ž.N. (21) iz Topolovnika, Osnovno javno tužilaštvo u Velikom Gradištu podiglo je optužnicu zbog izazivanja opšte opasnosti, za koje je zaprećena kazna do pet godina zatvora. Ovo krivično delo optuženi je izvršio 13. jula ove godine, u kući svoje tetke R. P. (30) u Topolovniku.On se najpre popeo na sprat i zapalio zavese i zatečenu odeću, a onda izašao iz kuće. Vatra je ubrzo zahvatila ceo sprat, a zatim se proširila na komšijsku štalu i šupu. Ukupna šteta koju je ovaj požar izazvao, procenjena je na oko 15.000 evra. Osumnjičeni je uhapšen dve nedelje kasnije i priveden na saslušanje, ali mu nije određen pritvor, jer je mlađi punoletnik.Prema nezvaničnim informacijama, on se odlučio da podmetne požar iz osvete svojoj tetki što ga je izbacila iz kuće u kojoj su zajedno živeli. Vlasnica te kuće nedavno je vlasništvo prenela na njegovu tetku koja ga je iz nje uskoro izbacila, iako on nije imao gde da živi.