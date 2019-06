E. H. | 19. jun 2019. 11:02 | Komentara: 0

ŽRTVE pronađene u ponedeljak uveče u septičkoj jami u Surčinu - Neđo Š. (42), njegova majka Darinka (80) i tetka Milja P. (78) otete su najverovatnije 5. juna, a svi troje ubijeni su 24 sata kasnije, nakon brutalnog iživljavanja i mučenja! Prema prvim tragovima iz istrage, žene je ubica najverovatnije ugušio, a muškarac je upucan. Za trostruko ubistvo, navodno zbog neraščišćenih dugova, sumnjiči se Dragoslav Jovanović (25), koji je preminuo prošle nedelje nakon što je pucao sebi u glavu posle ranjavanja supruge Teodore. Zbog sumnje da su umešani u ovaj stravični zločin, uhapšeni su Miloš S. (31), Lazar D. (22) i Nikola Č. (20) i oni će danas biti saslušani u beogradskom Višem tužilaštvu.

Klupko misterioznog nestanka Neđe Š. i dve žene počelo je da se odmotava dok je Dragoslav Jovanović još bio u komi nakon što je pokušao da se ubije u parku u Novom Beogradu prošle sedmice. Njegov otac Ljubomir posumnjao je da mu sin ima veze sa ovim slučajem, nakon što su do njega stigle informacije da je u mladićevim kolima viđena krv. Dragoslav je navodno rekao radnici u perionici da drži jezik za zubima.

- Čuli smo sve te priče i ništa nam nije bilo jasno - ispričao je u utorak novinarima stariji brat Dragoslava Jovanovića. - Posle njegove sahrane, otac i ja smo zvali jednu po jednu osobu, i delimično su nam potvrdili sumnje. Obratili smo se policiji da bismo znali šta stoji iza svega toga. U ponedeljak su na placu pronašli tela...

Kako nezvanično saznajemo, zbog duga koji je Neđo Š. imao prema Dragoslavu, osumnjičeni ih je oteo. Mučio je, navodno, Darinku i Milju, na oči muškarca, kako bi ga naterao da vrati ceo dug. Sve troje su bili vezani skoro 24 časa, a ubica je potom, 6. juna, ugušio starice, a kako se sumnja na osnovu prvih tragova - Neđu je upucao. Tela, u lošem stanju, nakon što su provela više od nedelju dana u vodi, posle vađenja iz septičke jame u ponedeljak oko ponoći, prebačena su na Institut za sudsku medicinu, pa će posle obdukcije biti poznat tačan uzrok smrti.

Policija pronašla tela u ponedeljak uveče, Foto N. Skenderija

Policija je u ponedeljak podvrgla poligrafskom ispitivanju trojicu mladića, koji su bili bliski Dragoslavu. Nakon što se jedan od njih "odao", navodno, ispričali su inspektorima šta se dogodilo i otkrili lokaciju gde su sakrivena tela. U međuvremenu, određeno je zadržavanje do 48 sati Milošu S. zbog sumnje da je izvršio krivično delo u saizvršilaštvu. Lazar D. se sumnjiči za teško ubistvo pomaganjem, kako je saopštio MUP, a Nikola Č. je uhapšen zbog sumnje da je pomogao učiniocu posle krivičnog dela.

Reporteri "Novosti" otišli su u utorak do tržnog centra porodice Jovanović, iza kojeg se nalazi septička jama. Žitelji Vojvođanske ulice nisu mogli da naslute da su tela bila skrivana na imanju, blizu njihovih kuća, ali daleko od pogleda sa glavne ulice. Kako kažu, proteklih dana nisu primetili ništa sumnjivo. U perionici, koju je pokojni Jovanović držao, u utorak nije bilo nikoga od zaposlenih. U Dobanovcima, gde su žrtve živele, uviđaj je trajao ceo dan. Policija je detaljno pretraživala imanje opasano zidovima, ne bi li otkrili gde se tačno dogodila otmica i gde je troje ljudi ubijeno.

- Relativno skoro su se doselili, pre nekoliko godina, i nisu se družili ni sa kim u komšiluku. Retko kada smo ih i viđali - kratko su prokomentarisale komšije iz Ugrinovačke ulice.

Kuća porodice Jovanović u Surčinu



Kod kuće u utorak nije bila ni vanbračna supruga Neđe Š., koja je navodno i prijavila njihov nestanak 10. juna.

Podsetimo, Dragoslav Jovanović je preminuo 13. juna rano ujutru. On je podlegao povredama koje je zadobio nakon što je pucao u sebe prošlog ponedeljka - iste večeri kada je navodno pokušao da ubije i svoju suprugu Teodoru. On je bio osumnjičen da je te večeri ispalio više hitaca u ženu u parku na Novom Beogradu. Supružnici su bili u procesu razvoda, a u ponedeljak uveče su se sastali u Ulici dr Ivana Ribara kako bi zajedno prošetali dete. Ubrzo je došlo do nesuglasica, koje su prerasle u žučnu raspravu. Dragoslav je potom, navodno, posegnuo za pištoljem i pucao u ženu, a zatim je krenuo da beži kroz park. Policajac, koji se u tom trenutku zatekao u ovom delu Novog Beograda, odmah je krenuo za njim. Kada je video da će ga policajac stići, Dragoslav je, navodno, izvadio pištolj i pucao sebi u glavu.



Forenzičari su u utorak pretraživali kuću žrtava u Dobanovcima

NAČELNIK UKP: RASVETLjENO 87 PROCENATA UBISTAVA

DEJAN Kovačević, načelnik Uprave kriminalističke policije, izjavio je u utorak da "zahvaljujući brojnim preventivnim merama, koje je policija preduzela u prethodnom periodu", uspeli su da spreče kriminalne obračune u poslednjih pola godine.

- Policija je rasvetlila 87 procenata ubistava koja su se dogodila u Srbiji u poslednjih pet godina - rekao je Kovačević. - Želim da podsetim javnost i da je policija u prethodnih nekoliko godina uspela da rasvetli više od 10 ubistava iz ranijeg perioda, od kojih su neka počinjena i pre dve decenije. Zahvaljujući upornosti policijskih službenika, rešeno je ubistvo Gordane Inđić iz 1996. godine, ubistvo Dragomira Kalinića koji je ubijen 1998. godine u Bariču, trostruko ubistvo koje je počinjeno 2000. godine u jednom preduzeću u Novom Beogradu, ubistvo Tihomira Ponjevića iz 2002. godine, ali i mnoga druga.

BIO OČAJAN ZBOG DETETA

DRAGOSLAV Jovanović, kako nezvanično saznajemo, pucao je u svoju ženu nakon svađe zbog gubitka bebe u poodmakloj trudnoći, kao i zbog toga što nije viđao dete poslednja tri meseca. On je imao problema sa suprugom od koje se razvodio, zbog neplaćanja alimentacije, kako kažu njegovi najbliži. Oni tvrde da nikada nije bilo nasilja u porodici.

Međutim, Teodora koja se trenutno oporavlja na odeljenju intenzivne nege, krajem marta je prijavila policiji da ju je Dragoslav maltretirao.

- Njemu je zbog toga bila izrečena hitna mera zabrane prilaska žrtvi, koja je posle prvih 48 sati produžena na 30 dana - rekli su nadležni iz Trećeg osnovnog tužilaštva za medije. - Izrečenu meru zabrane je on u toku trajanja poštovao u potpunosti.