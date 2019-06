J. Ćosin | 18. jun 2019. 08:02 | Komentara: 0

MOJ Željko je bio izvrstan plivač, obožavao je vodu. Preplivao je Vlasinsko jezero, Bovansko, pa i Krajkovačko nekoliko puta. Tu smo dolazili porodično otkako su se on i njegov brat rodili. Znao je svaki pedalj jezera, koliko je voda tu hladna, i da ne sme da ulazi naglo, a zašto je to uradio, to samo Bog zna...

Ovako, za "Novosti", priča Vladan Veličković, otac mladića koji je u subotu oko 17 sati nestao u dubinama Krajkovačkog jezera u blizini Merošine kod Niša, dok je sa drugovima pokušavao da prepliva jezero. Kako je ispričao ovaj nesrećni čovek koji od subote na obali čeka da spasioci pronađu Željka, on je toga dana sa drugovima bio najpre na Oblačinskom jezeru. Pošto su tamo ručali rešili su da odu na Krajkovac i da se okupaju.





- Zvao me je oko 13 sati i rekao da je hrana odlična i da se ne kupaju jer je voda hladna. Tada sam ga poslednji put čuo. Posle toga je sa drugarima otišao na Krajkovačko jezero. Došli su tu, i odmah, onako vrući, ušli u vodu, verovatno bez pripreme. U jezeru, na nekim dubinama temperatura vode je samo osam stepeni. Prema rečima jednog drugara, on je počeo da pliva na leđima, kako je i inače uvek ulazio u vodu, a ostali drugari su ga prestigli. U jednom trenutku, kada su se okrenuli videli su kako tone. To je sve što znam - govori nam, kroz suze, ovaj čovek.

OČAJ Vladan Veličković

Meštani i prijatelji od subote prate pretragu spasilačkih ekipa, kojima se pridružila i žandarmerija.