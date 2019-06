E. V. N. | 17. jun 2019. 20:20 > 21:39 | Komentara: 0







Dragoslav Jovanović, koji je pucao u svoju ženu, pa u sebe, prošlog ponedeljka na Novom Beogradu, osumnjičen je da je ubio tri osobe, saznaju "Novosti". Prema našim informacijama, reč je o Š. N. (42), njegovoj majci Š. D. i tetki P. M.!Njihov nestanak prijavljen je 10. juna. Otac Dragoslava Jovanovića je, kako nezvanično saznajemo, posumnjao da je njegov sin ubio ovo troje ljudi. Prema tragovima iz istrage, Dragoslav je navodno pozvao radnicu iz svoje perionice, kazao joj da ima poseban zadatak za nju, i da će joj dobro platiti - ali da drži jezik za zubima!Kako saznajemo, žena je posle ispričala u policiji da je u njegovom BMW X5 bilo tragova krvi. U međuvremenu je pronađen telefon nestalog Š. N., ali tela zasada nema. Ispituju se motivi, a ne isključuje se da su neraščišćeni računi u vezi sa poslom koji je Jovanović vodio.Podsetimo, Dragoslav je preminuo 13. juna rano ujutru. On je podlegao povredama koje je zadobio nakon što je pucao u sebe prošlog ponedeljka - iste večeri kada je pokušao navodno da ubije i svoju suprugu Teodoru.On je bio osumnjičen da je te večeri ispalio više hitaca u ženu u parku na Novom Beogradu. Supružnici su bili u procesu razvoda, a u ponedeljak uveče su se sastali u Ulici dr Ivana Ribara kako bi zajedno prošetali dete. Ubrzo je došlo do nesuglasica, koje su prerasle u žučnu raspravu. Dragoslav je potom, navodno, posegnuo za pištoljem i pucao u ženu, a zatim je krenuo da beži kroz park.Policajac, koji se u tom trenutku zatekao u ovom delu Novog Beograda, odmah je krenuo za njim. Kada je video da će ga policajac stići, Dragoslav je, navodno, izvadio pištolj i pucao sebi u glavu.Dragoslav nije imao zabranu prilaska u momentu kada je pucao u suprugu, a, prema nezvaničnim informacijama, jednomesečna mera zabrane bila mu je izrečena početkom aprila i istekla je u maju. Njih dvoje su se nedavno rastali i Teodora se iselila iz porodične kuće u Surčinu i vratila kod roditelja.U međuvremenu, Teodora J., koja je zadobila tri prostrelne rane u grudima, smeštena je na odeljenje intenzivne nege Urgentnog centra i lekari prate njeno stanje.- Teodora J. je 30. marta prijavila policiji da ju je suprug tukao i maltretirao. Njemu je zbog toga bila izrečena hitna mera zabrane prilaska žrtvi, koja je posle prvih 48 sati produžena na 30 dana - rekli su nadležni iz Trećeg osnovnog tužilaštva za medije. - Izrečenu meru zabrane je on u toku trajanja poštovao u potpunosti. To znači da joj nije prilazio i kontaktirao s njom putem telefona, jer se žrtva u tom periodu nije obraćala policiji ili Tužilaštvu koje bi dalje reagovalo.