PRE tačno godinu dana, jedan srednjoškolac je otišao na žurku s vršnjacima i odlučio da te večeri uzme tabletu ekstazija. Pozlilo mu je, izbacili su ga sa splava, i posle nekoliko sati izdahnuo je u Vojnomedicinskoj akademiji. Za smrt Jovana Paunovića (17), kažu nadležni, niko se ne tereti. Prema informacijama iz beogradskog Višeg tužilaštva - nema dokaza za sumnju da je Jovanova smrt posledica radnji nekog lica.

Jovanova majka Ana Paunović kaže, za "Novosti", da neće odustati od otkrivanja istine.

Ovaj slučaj podigao je Srbiju na noge juna prošle godine, kada je, za samo dve sedmice, pored Jovana, još troje mladih preminulo usled predoziranja. Jovan Paunović, iz Beograda, kobne večeri je otišao sa drugovima na popularni splav posle prethodne proslave rođendana. U teškom stanju, satima je ležao ispred objekta, dok ga rano ujutru nije preuzela ekipa Hitne pomoći. Prevezen je na VMA, gde su, kako objašnjava Ana, lekari zaista učinili sve da ga spasu, ali, nažalost, u tome nisu uspeli.

- Mog sina ništa neće vratiti - kaže Ana Paunović. - Ja bih volela samo da znam na koji način je to istraga pokazala da niko nije odgovoran za njegovu smrt. Analiza Jovanove dlake govori da on nije ranije konzumirao narkotike. Godinu dana smo se borili da saznamo istinu. Ko mu je prodao drogu, ko stoji iza toga... Kako to da Hitna pomoć dolazi tek na poziv policije u mnogim slučajevima... On je te večeri uzeo narkotike iz, kako smo saznali, "kućne radinosti". Jedna takva tableta je dovoljna da ubije nekoga.

Tog 17. juna 2018. godine Jovanu je prišla poznanica Mirjana M. da mu pomogne. Srednjoškolac je bio u bunilu, i u teškom stanju je proveo nekoliko sati izvan objekta, nakon što je konzumirao narkotike koje je kupio, kako je porodica saznala, od dve vršnjakinje. Mirjana M. je dočekala njegovu porodicu u VMA, a onda je dve nedelje kasnije i ona pronađena mrtva u stanu u centru Beograda. Prve sumnje su ukazivale na to da je preminula usled srčanih problema, odnosno, moguće kao i Jovan, zbog predoziranja.

Kako ističe majka, desilo se ono što može da se dogodi bilo koje večeri, bilo kom detetu. Volja i organizacija nadležnih, uz budnu pažnju roditelja, kao i obrazovnih institucija, jesu ključne.

GOVORITI IM TOKOM CELOG ŠKOLOVANjA

- Poenta je u tome da druga deca vide šta se dogodilo Jovanu. Njegova smrt ne sme biti besmislena. Deca treba da znaju šta može da im se dogodi. Sarađujem sada s ljudima koji imaju iskustva u ovoj oblasti. Edukacija je ključna. Ali nije dovoljno jedno predavanje u školi s vremena na vreme. Treba im o tome govoriti od prvog razreda pa do kraja školovanja. Ako dopre makar do dela njih - značiće, sačuvaće nečiji život - zaključuje Paunovićeva.