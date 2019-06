Novosti online | 15. jun 2019. 10:31 | Komentara: 0

Stefan Milojević se sada nalazi u srpskoj ambasadi u Bratislavi.





- Na njima se vidi kako se on vrti, kao da je zalutao, kako ide od perona do perona. Poslednje što su kamere zabeležile je kako se sam uputio ka gradu. Iz naše ambasade proverili su i kažu da se on ne nalazi ni u jednom zatvoru, bolnici ili mrtvačnici - rekao je juče Milić.





(Telegraf.rs)



Nakon dva dana potraga za Stefanom Milojević (20) uspešno je završena. On je pronađen živ i zdrav, ali je, kako je rekao svojoj devojci Anđeli, bio kidnapovan i opljačkan.Naime, posrednik koji je Stefanu i Anđeli pronašao posao u Slovačkoj, Igor Milić, kaže da je ovu informaciju potvrdio i ambasador, ali da tek treba još detalja o slučaju da dobije.- Prvo mi se javio ambasador, a onda Stefanova devojka i rekla da joj se on javio iz voza sa nečijeg telefona. Kazao joj je da su ga oteli crnim džipom i uzeli mu plate tj. 1500 evra. Kada je stigao u ambasadu, kontaktirao sam njega lično i pitao ga da li ima neke dokaze da je bio otet, rekao mi je da sem toga što su mu ukrali novac i skinuli majicu, nema nijedan drugi dokaz - kaže Milić.Kako nam je rekao Igor Milić, Stefanova majka imala je operaciju pre nekoliko dana, a kada je čula loše vesti o sinu, potpuno je bila van sebe. Pila je sedative, ali sada joj je laknulo kada je saznala da joj se sin pronađen živ i zdrav.- Stefan je pronađen. Kao što su mnogi mislili jeste, bio je kidnapovan. Neka tamo grupa, crni džip. Ljudi, hvala na podršci, Stefan je tek danas uspeo da im pobegne. Ovo su bili teški dani. Neka se nikome ne ponovi - napisala je mama Biljana.Da podsetimo, mladić je sa devojkom pre dva, tri meseca otišao na rad u Slovačku, gde su dobili posao u luksuznom hotelu u Visokim Tatrama. Međutim, pre dva dana došlo je do nesreće. Stefan se naslonio na ogradu na prvom spratu. Ograda je pukla i on je pao. Hitna pomoć je došla, ali i novinari, a kada je Stefan izašao iz bolnice, dobio je otaz "zbog ugleda hotela". Otpustili su ga jer se plaše lošeg publiciteta. Stefan i njegova devojka Anđela su tada pozvali Milića da im nađe novi posao.On im je tada dao veoma dobru ponudu u Plzenu i oni su pristali.Mladi par je pokupio svoje plate, autobusom došao do Bratislave, gde je trebalo da sedne na voz do Plzena.- Oko 21 sat Anđela je sa šest torbi i oba njihova telefona ostala da čeka, dok je Stefan, kod koga su bili novac i sva njihova dokumenta i radne dozvole, otišao da kupi karte. Oko 22 sata me je pozvala i rekla da ga već čitav sat nema. Bila je premrla od straha, nije znala šta da radi, niti kako da ga nađe - ispričao je Milić.Zajedno su kontaktirali policiju, a Anđela je noć provela u stanici. Ujutru ju je jedan od Srba koji radi u blizini odveo u svoj smeštaj i zbrinuo je.Milić je u kontaktu sa policijom i našom ambasadom saznao da su inspektori kada je Stefan nestao pregledali kamere na Železničkoj stanici.