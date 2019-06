Novosti Online | 14. jun 2019. 16:06 | Komentara: 0

Osumnjičenom Marjan V. je Viši sud u Beogradu odredio pritvor do 30 dana

Policija, u saradnji sa Tužilaštvom za organizovani kriminal, radi na rasvetljavanju krivičnih dela ubistva za koje se sumnja da je izvršio Marjan V. (34), a sumnja se da je on izvršio najmanje četiri ubistva, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.Marjan V. je pre dva dana uhapšen u Novom Sadu zbog sumnje da je 27. septembra 2017. u Vranju, sa više hitaca iz vatrenog oružja, ubio tridesetogodišnjeg Jugoslava Cvetanovića, stoji u saopštenju policije.Intenzivnim radom policije došlo se do saznanja da bi osumnjičeni mogao biti odgovoran za još tri ubistva, od kojih su dva počinjena u Crnoj Gori, a jedno u Holandiji.Osumnjičenom Marjan V. je Viši sud u Beogradu odredio pritvor do 30 dana.