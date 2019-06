Beta | 13. jun 2019. 16:00 | Komentara: 0

DER ČABA UHAPŠEN U ČEŠKOJ: Ubica pao u "Amadeusu"

Nova češka ministarka pravde Marije Benešova odlučiće kome će ta zemlja izručiti srpskog i mađarskog državljanina Čabu Dera, uhapšenog početkom marta u Pragu.Sud u Pragu odlučio je u utorak da Čaba Der može da bude izručen i Srbiji koja ga, kao i Mađarska i Holandija, traži zbog plaćenog ubistva.Portparolka Gradskog suda u Pragu Marketa Puci izjavila je danas da je "izručenje u Srbiju dopustivo"."Presuda je pravosnažna. O tome u koju od tri zemlje će biti izručen moraće da odluči ministarka pravde Marije Benešova", kazala je Puci dnevniku Pravo.Praški sud je krajem maja presudio da Čaba Der može da bude izručen Mađarskoj, s čime se on složio, dok je kategorično odbio da bude izručen Srbiji.Njegov advokat Blend Raji rekao je u maju da njegov klijent za takav stav "ima svoje razloge" i da on "neće da ih objašnjava".Čaba Der je 28. maja, kada se odlučivalo o njegovom izručenju Mađarskoj, rekao pred sudom da želi da ide u Mađarsku jer tamo ima porodicu.Kad su ga u maju pitali zašto je ubijao, odgovorio je: "Za pare!", a policajcima je, dobro raspoložen, čestitao što su uspeli da ga nađu i uhapse.Odluku Benešove kome će biti izručen Čaba Der čeka u Pragu, u zatvoru sa pojačanim nadzorom, po znatno oštrijem režimu nego ostali koji čekaju izručenje. On nema prava da se sreće sa ostalim zatvorenicima, a njegov advokat pretpostavlja da je to zbog toga što se češke vlasti plaše da bi mogao nekoga da povredi.Srbija je tražila izručenje Čabe Dera zbog likvidacije Nebojše Markovića iz Beograda na Banovom brdu.Čaba Der je 1. marta uhapšen u praškom hotelu Amadeus, a u njegovoj sobi su nađeni falsifikovani pasoši, dva pištolja, prigušivač, municija i perike kojima je menjao izgled dok se krio od policijske potere pokrenute na zahtev Mađarske, Holandije i Srbije.