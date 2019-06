Lj. TRIFUNOVIĆ | 10. jun 2019. 07:50 |

ZA Sašom Mirkovićem, bivšim predsednikom Skupštine grada Zaječara, raspisane su tri potrage - izjavio je Saša Živković, sudija Osnovnog suda u Zaječaru.

Mirković je, podsetimo, pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora jer ga je Viši sud u Zaječaru oglasio krivim zbog zloupotrebe oko nabavke novogodišnjih paketića, čime je, kako je kazano na izricanju presude kojoj bivši predsednik SG Zaječara nije prisustvovao, oštetio gradski budžet za blizu 14 miliona dinara.

Sudija Živković je kazao i da je Mirkoviću zbog toga oduzeta putna isprava, kao i da se on ne nalazi na adresi na kojoj je prijavljen. Nije poznato zbog čega su raspisane još dve potrage za bivšim prvim čovekom zaječarskog parlamenta.

Inače, Mirković je protiv Boška Ničića, gradonačelnika Zaječara, podneo nekoliko tužbi zbog uvreda ali se, umesto njega, na suđenjima pojavljivala advokat dr Nataša Tošić, njegova zakonska zastupnica.

Ničić smatra da nepojavljivanje Mirkovića na ročištima po tužbama koje je sam podneo predstavlja "izigravanje pravosuđa".

PROČITAJTE JOŠ - POTERNICA ZA BIVŠIM PRVIM ČOVEKOM ZAJEČARA? Saši Mirkoviću pravosnažno godinu dana zatvora, presuda nije mogla da mu bude uručena

- Ako je već protiv nekog podneo krivičnu prijavu, normalno je da se pojavi i da kaže šta je to zbog čega je uvređen, ne da beži od procesa koje je sam pokrenuo. To je priča u kojoj ja nažalost moram da učestvujem iako to nisam želeo, i u koju sam uvučen, a koja mu služi za njegovu medijsku promociju - rekao je Ničić.

S druge strane, advokatica Saše Mirkovića zatražila je izuzimanje postupajućih sudija u ovim postupcima - Ivane Rodić i Saše Živkovića - kao i još nekoliko sudija krivičara Osnovnog suda u Zaječaru.

- Ničiću sude korumpirane sudije, koje su već dokazale da će učiniti sve što im on naredi - napisao je na svom fejsbuk-profilu Mirković. - Oni nisu sudije, nego kriminalci koji se kriju iza funkcije i igraju se ljudskim sudbinama.