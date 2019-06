D. Novković | 04. jun 2019. 09:49 |

APELACIONI sud u Kragujevcu potvrdio je presudu Višeg suda u Požarevcu, kojom je Aleksandar Ljubenović (25) iz Kučeva osuđen na osam godina zatvora zbog ubistva svog oca Srećka Ljubenovića (43).



Prilikom izricanja presude za ovo krivično delo, za koje je zakonom predviđena kazna od pet do 15 godina zatvora, Viši sud je uzeo u obzir dugogodišnje fizičko zlostavljanje koje je optuženi trpeo od svog oca, kao i činjenicu da je on u vreme izvršenja krivičnog dela bio mlađi punoletnik, jer je imao 18 godina.

Ovo ubistvo dogodilo se 21. maja 2013. godine, u porodičnoj kući Ljubenovića u Kučevu. Kada je saznao da je otac ponovo maltretirao njegovu majku, optuženi je uzeo pištolj i, jednim hicem u slepoočnicu, usmrtio ga na spavanju.

Posle toga telo je uvio u čaršav, prekrivač i dve plave cirade i, zajedno s majkom, ubacio ga u gepek „mercedesa“. Sutradan su optuženi i njegova majka telo odvezli na njivu, vlasništvo njenog dede, i tamo ga zakopali.

U zakopavanju tela Ljubenovićima su pomagala dvojica meštana, kojima su rekli da se radi o svinji zaraženoj trihinelozom. Za ovaj zločin saznalo se tek krajem aprila prošle godine, pet godina nakon što je izvršeno.

Osuđeni Aleksandar Ljubenović FOTO D. Novković

U početku se mislilo da je ubistvo počinila Srećkova supruga, ali je istraga ukazala na starijeg sina. On je na saslušanju tvrdio da ih je otac zlostavljao, naročito njihovu majku, navodeći da je to bio glavni motiv zbog kojeg se odlučio na ubistvo. Pošto je sada pravosnažno osuđen, on će narednih dana iz pritvora biti sproveden na izdržavanje kazne u neki od kazneno-popravnih zavoda.

Kuća porodice Ljubenović u Kučevu FOTO D. Novković

SVEDOCI

Mlađi sin nije znao za ubistvo oca, a na pitanje gde je nestao, majka mu je rekla da je otišao u Južnu Ameriku. On je, u svojstvu svedoka, izjavio da je otac njega, brata i majku često tukao i maltretirao. Nasilništvo ubijenog u svojim iskazima potvrdilo je i više saslušanih svedoka.