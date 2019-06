Z. GLIGORIJEVIĆ | 03. jun 2019. 11:02 | Komentara: 0

Zvonko Milojević, za "Novosti", o potrazi sa srećnim krajem za sinom jedincem: To je bila noćna mora, neopisiva agonija, besvesno stanje...Hteo da pobegne od problema, sada je dobro

TIH 30 sati koliko nisam znao šta se dogodilo sa mojim sinom Mladenom, ne bih poželeo ni najcrnjem neprijatelju. To je bila noćna mora, neopisiva agonija, gotovo besvesno stanje, kao punih 30 dana. Ali, trebalo je da ostanem pribran i da povučem prave poteze. Hvala Bogu da je i moj kum Dejan Stanković čuo za moj problem, javio mi se, a ja sam ga zamolio da pokušaju da mi nađu sina.

Ovako fudbalska legenda Crvene zvezde, golman Zvonko Milojević, u ispovesti za "Novosti", opisuje sate koje je proveo ne znajući gde mu se nalazi njegov ponos, njegov naslednik.



Mladen (22) je u petak, 31. maja, krenuo kod svoje bake u Sopot, ali mu se automobil pokvario, pa se sa auto-puta isključio na naplatnoj rampi kod Umčara. Od tada mu se izgubio svaki trag. Kada je policija pronašla njegov automobil i lične stvari, porodica je pokušala da stupi u kontakt sa njim, ali mu je mobilni telefon bio nedostupan.

Zvonko nam priča da je Mladen, kada mu se automobil pokvario, otišao u šumu, jer se bojao šta će on da mu kaže.

- Ispričao mi je moj Mladen da je hteo da pobegne od svih problema i da bude sam. U šumi je ostao cele noći, uhvatila ga je i kiša dok je spavao pod drvetom. Kada se sutradan probudio, auto-putem je krenuo pešice do Jagodine. Pošto se umorio i kako je ponovo počela da pada kiša, neko vreme je proveo ispod jednog nadvožnjaka.

Tu su ga, nastavlja Zvonko, pronašli pripadnici Kriminalističke policije. Pronašli ga, ponavlja on, živog i zdravog.

Zvonko iz igračkih dana

- Kada sam ga video, samo sam mu rekao: "Sine, moj, neka si ti meni živ i zdrav!" Zamalo da ostanem bez naslednika! Mladen me je zagrlio, stegao me je i mislim da me nikada nije stegao tako jako. Hvala Bogu, Mladen je super. Došao je kući. Doduše, nije baš super, ali je u mnogo boljem psihičkom i fizičkom stanju nego što sam mislio da jeste. Stabilan je, zna šta hoće, šta neće, priča razgovetno. Baš je kao i ranije. Jedino što je bio iznuren. Kada se odmorio, ručali smo zajedno. Posle svega što smo preživeli, ovaj, jučerašnji mi je jedan od najslađih ručkova u životu - srećan je Zvonko.







BEZ ISPITIVANjA

KAKO "Novosti" nezvanično saznaju, policija od Mladena nije uzela izjavu.

- Mladi Milojević je punoletan i ima pravo da ide gde hoće i kuda hoće. Nije bio osumnjičen ni za kakvo delo, pa se posao pripadnika MUP-a završio onog trenutka kada su ga pronašli i odveli roditeljima - navodi naš izvor.



ZVONKO zahvalnost, pored svog kuma, proslavljenog fudbalera Dejana Stankovića, duguje, kako kaže, i pripadnicima beogradske i jagodinske policije, koji su u potragu za Mladenom uključili helikoptere i pse.

- Pored njih, zahvalan sam i našem predsedniku Skupštine grada Jagodine Draganu Markoviću Palmi i mom školskom drugu, šefu Kriminalističke policije Jagodine Bojanu Ljubisavljeviću koji je upotrebio sve raspoložive snage da nađu mog Mladena - dodao je Zvonko.