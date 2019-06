Tanjug | 01. jun 2019. 20:28 | Komentara: 0

Autobus koji se danas posle podne zapalio na granici između Srbije i Mekedonije vraćao se iz Paralije za Novi Sad, a svi putnici su dobro i po njih je već stigao drugi autobus, rekao je večeras Tanjugu lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.On je naveo da je 75 putnika iz Novog Sada u organizaciji Jedinstvene Srbije boravilo četiri dana u Paraliji i da su se danas vraćali, ističući da je najvažnije da niko od njih nije povređen.Marković je naveo i da je autobus imao kvarove tokom puta kroz Grčku i Severnu Makedoniju, a zatim su se zapalile instalacije i autobus je izgoreo.Prema Markovićevicm rečima, tokom večeri drugi autobus je došao po putnike i oni su već na putu kući, a večeraće u Predejanima. Kasno noćas očekuje se njihov povratak u Novi Sad.Autobus na sprat novosadskih registarskih tablica zapalio se i potpuno izgoreo danas oko 16.00 na graničnom prelazu Tabanovci, između Srbije i Severne Makedonije, potvrdila je policija u Kumanovu.Putnici su evakuisani, a na teren je stigla vatrogasna jedinica iz Kumanova, koja je ubrzo ugasila požar, prenela je MIA.Svi putnici iz autobusa "Jadran lajn", koji se danas po podne zapalio na graničnom prelazu između Severne Makedonije i Srbije, nepovređeni su i oko 19 sati su drugom autobusom krenuli sa granice kod Preševa ka Novom Sadu, izjavio je Tanjugu direktor autoprevoza "Jadran lajn", Božidar Žegarac."Sedamdesetoro putnika, koji su bili u autobusu, koji se danas zapalio na graničnom prelazu između Srbije i Severne Makedonije su nepovređeni i oko 19 sati su krenuli sa granice kod Preševa ka Novom Sadu. Obezbedili smo prevoz za sve putnike i svako od njih biće prevezen do mesta do kojeg žele", rekao je Žegarac.Putnici iz Novog Sada su u organizaciji Jedinstvene Srbije boravili četiri dana u Grčkoj, u Paraliji.Žegarac nije mogao da precizira u koje vreme će putnici stići na svoja odredišta."Planirana je pauza i večera za putnike, pa nije moguće reći kada će stići do Novog Sada i ostalih odredišta", rekao je Žegarac.On je ponovio da niko od putnika, kao ni vozač, nije povređen, a da uzrok požara još nije poznat."Uviđaj je u toku, nakon čega će biti poznato šta je uzrokovalo požar u autobusu. Najvažnije je da, na sreću, niko od ljudi koji su bili u autobusu nije povređen“, kaže Žegarac.Dvospratni putnički autobus autoprevoznika „Jadran lajn“, u kojem je bilo 70 putnika, zapalio se danas oko 16 sati na graničnom prelazu između Srbije i Severne Makedonije, zbog čega su morali da intervenišu vatrogasci.