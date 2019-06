Novosti online | 01. jun 2019. 20:20 |

Mladen Milojević (22), sin nekadašnjeg golmana Crvene zvezde Zvonka Milojevića, nestao je u mestu Umčari nadomak Beograda.Informaciju je objavila Mladenova sestra Magdalena, odnosno ćerka legendarnog jugoslovenskog golmana, koja je za Telegraf ispričala da je njen brat nestao u petak 21. maja, kada mu se na Umčarima pokvario automobil.- Otišao je do prvog servisa gde se obavlja tehnički pregled, kako bi ga uputili dalje u neki servis koji bi mogao da m pomogne. Na snimku nadzornih kamera vidi se Mladen, ali nakon toga mu se gubi svaki trag. On je navodno krenuo ka tom servisu, ali nikada tamo nije stigao - očajno je za "Telegraf" ispričala Magdalena.Ona dodaje da je Mladen na sebi imao sivi duks, crnu trenerku i patike "džordanke".- Javio nam se jedan deda koji tvrdi da je video momka koji liči na Mladena, negde oko 17 časova. Kaže da je bio jako uznemiren i da je nešto promumlao sebi u bradu, a onda otrlao ka šumi koja se nalazi u pravcu ka Smederu. Ne znamo da li je to istina - rekla nam je Magdalena.Kako sestra nestalog Mladena kaže, on je u poslednje vreme imao manje trzavice sa bivšim dečkom njegove sadašnje devojke i zato što je popustio na fakultetu, ali ne zna da li bi išta od toga moglo da se dovede u vezu sa njegovim nestankom.Ukoliko imate bilo kakve informacije o Mladenu Milojeviću, molimo vas da se javite najbližoj policijskoj stanici ili na broj telefona: 0631540995.