Na parkingu ispred porodične kuće u Karađorđevoj ulici u Novoj Varoši u sredu ujutro oko 3.10 sati, izgoreo je automobil “pežo 208”, vlasništvo Nikole Jelića predsednika Skupštine opštine Nova Varoš i donedavno direktora Srbijašuma Šumskog gazdinstva Prijepolje.



Vatra je u potpunosti uništila vozilo “pežo", dok je službeni automobil „škoda“ koja je bila na parkingu pored oštećena. Požar na automobilima je po nezvaničnim saznanjima, izazvan namerno.



Za sada nepoznata osoba došla je do parkinga i zapaljivu tečnost prosula po “pežou” a potom ga zapalila. Policija intenzivno radi na pronalaženju počinioca ovog krivičnog dela.

Nikola Jelić kaže da je sa porodicom spavao u kući kada je požar podmetnut.



- Nažalost, jutros u tri sata se desio požar, probudio me je načelnik MUP-a, jer ne bi ni primetio, spavam u sobi koja ne gleda na ulicu. Materijalna šteta je takva kakva jeste, dok je živ čovek on će i da zaradi. U sobama iznad zapaljenog automobila spavao mi je sin i najmlađa kćerka, u sobi do još dve kćerke i pored majka, da vam ne pričam kakve su to detonacije bile i plač dece. Sinu je od stresa krenula i krv na nos. Porazbijana su stakla na butiku i tenda je počela da gori. Sreća da su vatraogasci došli na vreme da vatra nije uhvatila potkrovicu kuće, jer da se to desilo nas šestoro bi noćas završilo našu životnu priču”, rekao je za "Novosti" Nikola Jelić.

On je dodao da u svom životu nikada nije imao nikakvih problema, dok nije počeo sa politikom.

- Spustio se nekakav kriminal u ovaj grad. Pre par godina su mi na drugom automobilu bušene gume, podmetano svašta. Ono što se pitam, a poslao sam i samom vrhu države da me prime, ne znam do koje granici se ide. Koga sam ugrozio da mi ovako rade. Tačno je i da sam pre četiri dana smenjen sa mesta direktora Srbijašuma a imam i ponudu od generalnog direktora za neko napredovanje. Pre tri dana sam i udavao kćerku. Ovo pokazuje neku zlobu i ovo normalan čovek ne može da uradi, možda neko koje alkoholisan ili pun droge ali ne opravdavam. Svi mi imamo porodicu i decu i ne valja ovo raditi - kaže Jelić.

Inače, ovo nije prvi put da se vozilo Nikole Jelića nađe na meti huligana, pre skoro dve godine na džipu koji je tada bio parkiran ispred restorana koji je u njegovom vlasništvu izbušene su gume na vozilu i auto je isfašan. Vinovnik tog krivičnog dela do sada nije otkriven.





