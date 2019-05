J. LEMAJIĆ | 20. maj 2019. 08:02 | Komentara: 0

DEVOJČICA Hajnalka P. iz Sente sa samo 15 godina odlučila je da sebi oduzme život obesivši se u štali hraniteljske porodice u kojoj je boravila više od dve i po godine.

Njeno beživotno telo pronađeno je u nedelju ujutru. Šta je razlog zbog koga je devojčica, bivša učenica OŠ "Tuzo Lajoš", odlučila da uzme šal i obesi se niko ne može tačno da tvrdi, ali po gradu kolaju priče da je to uradila jer ju je momak prevario.

- Policija je odmah izašla na lice mesta, nema elemenata krivičnog dela i sve navodi da je u pitanju samoubistvo - potvrđeno je u Osnovnom javnom tužilaštvu u Senti.

Međutim, kako nezvanično saznajemo od stručnih lica, devojčica je sklonjena u hraniteljsku porodicu, jer je njena majka sklona suicidu i više puta je pokušavala samoubistvo. Pretpostavlja se da je devojčica usvojila taj model ponašanja, jer se nekoliko puta samopovređivala žiletom.

Za hraniteljsku porodicu, u kojoj je devojčica bila smeštena, Senćani i nadležni imaju samo reči hvale. Z. J. i M.J. su na put izveli svoje dvoje dece, a sada su brinuli o devojčici.

- Da je neko drugi u pitanju pa i da nešto posumnjamo, ovako zaista nema govora o nekoj nebrizi, već naprotiv, ti ljudi su dali sve od sebe da deci pruže lepo odrastanje - kaže poznavalac prilika u ovoj porodici.

Za tragediju zbog koje je zanemela cela banatska varošica Senćani najviše okrivljuju okruženje u kome je dete raslo dok nije sklonjeno iz primarne porodice.

- Njena majka Klaudija je već nekoliko puta pokušala da se ubije, bila je veoma agresivna, i deca su to gledala. Zato ih je Centar za socijalni rad i sklonio od majke, kako nesrećnu devojčicu, tako i njenog brata i sestru - kažu nam komšije u Ulici Vladimira Nazora, gde je pronađeno devojčicino telo.

ZA DVE GODINE UBILO SE 20 DECE

U POSLEDNjE dve godine u Srbiji samoubistvo je izvršilo 20 dece mlađe od 18 godina! Pre slučaja iz Sente, javnost je 10. aprila šokirala vest da se ubio dečak V. R. (12) u Novom Beogradu, skočivši sa sedmog sprata zgrade u kojoj je živeo. Mnogi pamte i samoubistvo dečaka U. D. (9), iz naselja Skela, kod Obrenovca, koji se prošle godine obesio u šupi u dvorištu porodične kuće svog dede.

Suicidi dece mlađe od 18 godina sve su učestaliji. Prema podacima Zavoda za statistiku, u 2017. godini, 11 osoba starosti od 15 do 19 godina oduzelo je sebi život, a 23 osobe su to uradile u uzrastu od 19 do 24 godine.

Brinu i rezultati istraživanja, koje je sprovelo Ministarstvo omladine i sporta, u saradnji sa Centrom za edukaciju i razvoj, a koja su sprovedena na uzorku od 1.000 učenika, starosti od 15 do 19 godina. Čak sedam odsto anketiranih je reklo da je razmišljalo o samoubistvu!

(S. B. M.)