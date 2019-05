J. ĆOSIN | 16. maj 2019. 22:10 | Komentara: 0

SIRENOM sam dao signalni znak "pazi", kada sam ugledao autobus na prelazu. Ali zbog stubova na kompoziciji nisam mogao ranije da ga vidim. Tada sam stisnuo i taster da ubrzam kočenje. Inače, ne postoji u zakonu obaveza mašinovođe da da signal ispred prelaza.

Ovo je pred Osnovnim sudom u Nišu izjavio Vladica R., koji je 21. decembra prošle godine, upravljajući vozom, udario u autobus kod Donjeg Međurova. Tada je poginulo sedam osoba, od kojih troje dece, a za ovu tešku nesreću osumnjičen je Milan Zdravković (31) koji je bio za volanom autobusa.

- Kada sam ga ugledao, bio je tačno na sredini pruge, na nekih petnaestak metara od nas. Voz je zatim ispao iz šina, truckao je i posle 10-15 metara se zaustavio - rekao je Vladica koji je mašinovođa od 2006. godine. - Kada sam video šta se desilo, nisam imao snage da izađem, zagrlio sam ranac i počeo da plačem.

Pre Vladice saslušan je njegov kolega kondukter, koji je rekao da su se toga dana u vozu od radnika nalazila dva konduktera i jedan mašinovođa bez pomoćnika. On takođe nije mogao da precizira da li je pre zvuka sirene za opasnost čuo i zvuk upozorenja da ide voz, niti da li je mašinovođa svirao.

Analizirajući ranije video-snimak, kao i sve druge faktore koji su mogli da izazovu nesreću, sudski veštak saobraćajne mašinske struke Dragan Marković došao je do zaključka da su glavni krivci vozač autobusa i mašinovođa.

On kaže da je uzrok nesreće na pružnom prelazu kod Donjeg Međurova nepropisno postupanje vozača autobusa "Niš-ekspresa" Milana Z., koji nije zaustavio vozilo ispred znaka "stop" kod pružnog prelaza. Takođe, kako objašnjava, on nije pogledao ni levo ni desno da se uveri da li ide voz. Sa druge strane, težini nastanka posledica doprinelo je neblagovremeno davanje znaka upozorenja, odnosno sirene mašinovođe Vladice R. On je pred Osnovnim sudom pojasnio zaključke do kojih je došao analizirajući materiju.

- U trenutku nesreće, autobus se kretao osam kilometara na čas, dok je voz išao brzinom 67 km/č. Mašinovođa je prvi put koristio pneumatsko kočenje na 27 metara od mesta sudara, a autobus je tada već jednim delom prešao prugu, dok je sirenu koristio 17 metara od sudara - rekao je veštak. - Vozač autobusa nije pogledao ni levo ni desno, što se vidi na snimku, a vidljivost i preglednost vozača u tom trenutku su bile odlične. Andrein krst i znak stop obavezuju vozača autobusa da stane, što on nije uradio, a sasvim je sigurno da je mogao da uoči voz. S druge strane, mašinovođa je imao obavezu da više puta da signal bez obzira na situaciju.

On je dodao da delimičnu odgovornost snosi i Infrastruktura železnice i upravljača puta čija je dužnost bila da adekvatno obezbede pružni prelaz, polubranicima, branicima, semaforom ili radnikom koji će obezbeđivati prelaz.

U nesreći je poginulo sedam osoba, a 29 je teže ili lakše povređeno. Na licu mesta stradali su Aleksa Dimitrijević (15) iz Novog Sela i Bogomir Lazić (75) i Danijela Stanković (48) iz Čokota, dok su u KC u Nišu u toku operacija podlegle povredama Nataša Janković (42) i Marijana Kocić (16), obe iz Čokota. Gajtana Stamenković (78) iz Donjeg Međurova preminula je 29. decembra u intenzivnoj nezi, a nakon nje, 2. januara ove godine, i Vlastimir Đorđević (65) iz istog sela.

Suđenje će se nastaviti sredinom jula.





TEŠKO DELO PROTIV BEZBEDNOSTI

VOZAČ autobusa "Niš-ekspresa" Milan Zdravković (na slici) saslušan je na prvom ročištu zajedno sa svedocima nesreće iz voza.



On se tereti da je počinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, jer se nije zaustavio ispred pružnog prelaza i nije pogledao da li ide voz.





PRIKAZAN SNIMAK

NA drugom ročištu po redu, na zahtev tužioca prikazan je i video-snimak iz autobusa "Niš-ekspresa" do trenutka nesreće.

- Pustite snimak da vidim dete poslednji put - rekao je kroz suze Srećko Kocić, otac Marijane Kocić, jedne od poginulih.

Rodbina nastradalih jedva je smogla snage da pogleda trenutke kada njihovi najmiliji - sinovi, ćerke, sestre, majke, supruge, ulaze u "autobus smrti" ne sluteći šta će ih snaći samo koji minut kasnije.