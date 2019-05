Novosti Online | 16. maj 2019. 11:15 |

Policija zaplenila 15 kilograma marihuane (FOTO)

Hapšenje zbog droge

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova-Uprave kriminalističke policije u saradnji sa Tužilaštvom za organizovani kriminal, a i u okviru akcije Zajedničkog istražnog tima policija i tužilaštava Srbije, Austrije, Češke i Slovačke uhapsili su sedam osoba, članova organizovane kriminalne grupe, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i udruživanje radi vršenja krivičnih dela, saopšteno je iz MUP-a.Srpska policija uhapsila je u Beogradu M.R. (41), V.N. (42), M.Č. (47), M.N. (39), M.M.(38), V.J. (47) i A.N. (45).U ovoj višemesečnoj akciji Zajedničkog istražnog tima policija i tužilaštava Srbije, Austrije, Češke i Slovačke na teritoriji ovih zemalja u prethodnom periodu ukupno je uhapšena 31 osoba, koji su srpski državljani, a otkrivene su ilegalne laboratorije za uzgajanje marihuane u veštačkim uslovima i zaplenjena je veća količina narkotika.Ukupno je zaplenjeno 105,6 kilograma marihuane,otkrivne su tri laboratorije sa 3.354 biljaka kanabisa, 1,4 kilograma heroina, 3,5 kilograma kokaina, 12,5 kilograma paracetamola, 61.000 evra, kao i veća količina opreme za ilegalne laboratorije.Kako se sumnja, osumnjičeni su, u periodu od 2017. godine do hapšenja, instalirali više ilegalnih laboratorija za proizvodnju marihuane na teritoriji Austrije i Češke, gde su proizvodili marihuanu, koju su distribuirali širom Evrope.Oni su uz pomoć „kurira“ prevozili narkotike u vozilima sa specijalno izrađenim bunkerima. Takođe, sumnja se da su na taj način transportovali i kokain i heroin širom Evrope i organizovali uličnu prodaju heroina na teritoriji Beča u Austriji.Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Tužilaštvu za organizovani kriminal.