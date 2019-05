S. BABOVIĆ | 13. maj 2019. 16:03 | Komentara: 0

KRUŠEVAC - KRUŠEVAČKI biznismen dobro poznat javnosti Goran Makragić (46)zadržan je na daljem lečenju u Opštoj bolnici u Kruševcu, nakon sukoba minulog vikenda o čemu su “Novosti” pisale.Kako nezvanično saznajemo, Makragić je tri puta uboden u predelu grudi, čak dva uboda su završila vrlo blizu srca, ali je povređeni prošao samo sa lakšim posledicama.U sukobu četvorice muškaraca u noći između subote i nedelje, G.M. (46), D.M. (32.) iz Kruševca i V.V. (39) iz okoline Uroševca sukobili su se sa Kruševljaninom D.K.(41).- Prema jednoj od verziji priče, sukob potiče iz prošlosti, i nikoga nije iznenadio,a u raspravi je prvo deblji kraj izvukao D.K, posle čega se, dokopao noža i krenuo da ubada ostalu trojicu- navodi nezvanično izvor “Novosti”. - G. M. je zadobio povrede grudi, a druga dvojica,koji su bili na njegovoj strani u incidentu, posečeni su po rukama. Svi su primljeni u bolnicu.Kruševačka policija je intervenisala zbog, kako je navedeno, sukoba koji se odigrao na stepeništu kafića, a povrede su okarakterisane kao “lake telesne povrede”. Jedan od učesnika incidenta, V.V.je odmah završio ”iza rešetaka”, dok su ostali bili pod policijskim zadržavanjem u bolnici.U međuvremenu su, prema nezvaničnim saznanjima iz bolnice, na kućno lečenje pušteni D.M. i D.K, dok je G.M.još uvek na Odeljenju hirurgije.Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 sati i očekuje se njihovo privođenje Osnovnom javnom tužilaštvu, koje vodi istragu.Krivičnom prijavom, prema do sada poznatim informacijama, biće obuhvaćeni svi akteri sukoba i to zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje.