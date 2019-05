Novosti online | 11. maj 2019. 21:54 | Komentara: 0

U najvećom mafijaškom ratu klanova do sada je stradalo 35 ljudi.





Prema sumnjama srpske policije, nije isključeno da je upravo Kurina prodao suparničkoj škaljarskoj ekipi informaciju o kretanju Vladimira Roganovića i Stefana Vilotijevića.





Kavački klan trenutno je u jednoj od svojih najopsežnijih akcija - međunarodnoj potrazi za Alenom Kurinom (29), vođom najmoćnijeg vojvođanskog narko klana i to u ime osvete za ubistvo Vladimira Roganovića (32), u decembru prošle godine u Beču. Iako Roganovićevo ubistvo zvanično nije rešeno, niti je policija bilo koga osumnjičila za ovaj zločin, kavačka ekipa je potpuno sigurna da Kurina stoji iza likvidacije pripadnika njihovog klana.- Kavčani su za Kurinom praktično raspisali poternicu. On je pobegao iz Srbije, a kako se sumnja najverovatnije se krije u Beču, gde je Roganović i likvidiran. On zna da je njegova uloga u zločinu "otkrivena", i zna da su kavčani naručili njegovu likvidaciju - kaže za "Ekspres" izvor upućen u dešavanja u srpsko-crnogorskom podzemlju.Informacija o tome da je Alen Kurina na meti kavčana, zbog ubistva Roganovića došla je i do srpske policije.- Zbog ovih saznanja, naša policija je na vezi sa kolegama iz inostranstva - kaže izvor iz bezbednosnih institucija.On nije precizirao da li postoje dokazi koji bi Alena Kurinu doveli u vezu sa likvidacijom u Beču, ali navodi da se zbog ovog slučaja vodi ozbiljna istraga.- I nedavno ubistvo Nemanje Grčića u Vrdniku je na posebnoj proveri upravo zbog sukoba između Kurine i kavačkog klana - kaže sagovornik.- Moguće je da Kurina nije direktno učestvovao u zločinu, ali je bio "tiper" likvidacije u Beču, i neko ko je izdao najbolje prijatelje. Zato je sada najtraženija meta kavačkog klana - kaže sagovornik.Najintrigantniji momenat ove situacije je da je Alen Kurina ranije bio dobar prijatelj sa Stefanovim bratom Filipom Vilotijevićem, čak je bio sa njim u momentu njegovog ubistva 2015. godine. Iz kiše metaka na Paliću, u kojoj je Filip Vilotijević ubijen, Kurina je ranjen, ali je preživeo.Kurina je zatim nastavio prijateljstvo sa Filipovim mlađim bratom Stefanom Vilotijevićem.Obojica su 2016. godine bili hapšeni u istrazi ubistva Mirka Milićevića zvanog Hajčar, koje je navodno izvršen zbog osvete za ubistvo Filipa Vilotijevića, ali su obojica ubrzo pušteni na slobodu.Zvanično, ni ubistvo Filipa Vilotijevića, ni Marka Milićevića Hajdara nisu rasvetljena.