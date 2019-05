Novosti online | 11. maj 2019. 14:07 | Komentara: 0

Dalibor Bogdanović zvani Boća (42), koji je u petak uveče na Novoj Detelinari teško ranjen nakon podmetanja bombe pod automobil, samo nekoliko sati ranije pred sudom je svedočio o svom ranjavanju u centru grada 2014. godine.U Kliničkom centru Vojvodine su za 021.rs izjavili da se Bogdanović nalazi na odeljenju intenzivne nege nakon operacije.- Pacijent je primljen u kasnim večernjim satima sa teškim politraumatskim povredama. Odmah nakon prijema i stabilizacije opšteg stanja, operisan je. Trenutno je stabilan i nalazi se na Odeljenju intenzivne terapije Urgentnog centra - navode u KCV.Kako je u petak uveče rečeno u Hitnoj pomoći, njemu je u eksploziji otkinuta potkolenica.Ranjeni Bogdanović poznat je pravosudnim organima već godinama zbog bliskih veza sa osobama iz kriminalih struktura, zbog čega je svojevremeno i izbačen iz policije, nakon što je prvo prebačen iz interventne jedinice na administrativne poslove. U ranijem periodu je, prema navodima medija, radio i kao lični telohranitelj Nenada Čanka, lidera LSV-a, a bio je i komesar za bezbednost FK Vojvodina.Njemu se trenutno sudi po optužnici za otmicu Gorana Cvijetića iz Budisave 22. maja 2017. godine u ulici Kornelija Stankovića, samo nekoliko stotina metara od Ilije Birčanina gde je u petak eksplodirala bomba ispod njegovog automobila. Pored Bogdanovića, za otmicu su osumnjičeni i Goran Kovačević zvani Goranac (46), Nenad Stević (41), Vladica Rakić (38) i Božidar Bosnić (53).Oni su tvrdili da su Cvijetićevo "građansko hapšenje" izveli kako bi ga predali policiji. Sumnjali su da je Cvijetić umešan u ubistvo Stevićeve devojke Teodore Kaćanski novembra 2016. godine, kao i ranjavanje Nika Uskokovića januara 2017. Nastavak suđenja zakazan je za 16. i 27. maj.Povređeni Bogdanović se pred sudom pojavljuje i zbog ranjavanja 3. oktobra 2014. u Ulici Laze Telečkog. Za njegovo ranjavanje osumnjičen je Jovan Kecman zvani Coja (39) povezan sa navijačkom grupom FK "Novi Sad", a u petak pre podne je u Višem sudu održano suđenje.Na suđenju je Kecman, koji je bio u bekstvu do maja prošle godine, negirao da je pucao u Bogdanovića. On je rekao da je u lokalu video Bogdanovića u društvu sada pokojnog Marka Markuša sa ocem Zoranom Markušem.- Markuša i Boću znam iz priča po gradu, lično ih nisam znao. Nije tačno da sam se raspravljao sa Markom Markušem oko muzike. Nisam video ni tuču, niti ko je pucao. Da se ja sumnjičim saznao sam iz medija, jer sam posle tog događaja, umesto u svoj stan na Novom naselju, gde mi se nalazi i kafić, otišao kod babe na Detelinari. Od nje sam otišao za Nemačku - ispričao je Kecman iznoseći odbranu.Bogdanović je na sudu rekao da Kecmana vidi prvi put.- Ne znam ko je pucao na mene. Niti mogu da pretpostavim zašto bi neko pucao u mene. Ne mogu ni da opišem lice koje je pucalo u mene. Ne sećam se ni boje kose, ni visine, čini mi se samo da je imao tamniji duks ili jaknu. Više sam gledao u pištolj, nego u to lice - rekao je Bogdanović.Prema navodima iz istrage i optužnice, Bogdanovićevom ranjavanju prethodila je svađa i potom tuča pokojnog Marka Markuša sa Kecmanom, a tokom suđenja mnogi svedoci su naglo promenili iskaze ili odjednom zaboravili šta su videli te večeri. Optuženi Kecman je uhapšen u Nemačkoj po poternici, a policija ga je sumnjičila i za učešće u ubistvu Nenada i Jasmine Opačić 28. februara 2015. godine.