PEVAČICA Jelena Marjanović (33) zadobila je osam brutalnih udaraca u glavu dok je stajala u kanalu nasipa Crvenka u Borči. Ove povrede su bile smrtonosne, a sa poslednjim udahom u pluća su joj dospele kapljice vode, grančice i mulj. Zločinac je koristio dva oružja - oštar predmet, ali i metalnu šipku.

Ovo se, između ostalog, navodi u najnovijoj, trećoj optužnici protiv Zorana Marjanovića, Jeleninog supruga, u koju su "Novosti" imale uvid. Otkucana je na 90 strana i još nije stupila na pravnu snagu. Marjanović, kao i njegovi branioci, najavili su žalbe.



Ni ova, kao ni prethodne dve optužnice, ne daje odgovar na ključna pitanja - zašto je počinjen svirep zločin, čime je Jelena tačno ubijena, kako je ubica uklonio tragove i pobegao sa lica mesta...

- Treća optužnica je, kao i one ranije, prepuna manjkavosti - kaže advokat Stefan Jokić, koji sa kolegama Nikolom Dumnićem, Aleksandrom Zarićem i Veljkom Delibašićem zastupa odbranu. - Uložićemo žalbe, jer nema dokaza da je naš branjenik Zoran Marjanović počinio ubistvo.

U optužnici su dati i iskazi, po tužiočevom mišljenju, ključnih svedoka. Ipak, te izjave su u nekim delovima suprotne činjenicama iz policijskih spisa, ali i navodima drugih očevidaca. Jedan od njih, na čiji se iskaz tužilaštvo poziva, navodi da je video da muškarac i žena silaze niz nasip. Ipak, on decidirano tvrdi da je žena nosila gornji deo trenerke boje kajsije, a da je donji deo bio siv.

- Zbog te čudne boje kajsije sam i zapamtio to dvoje ljudi - navodi ovaj svedok.

On u svom iskazu nije mogao na osnovu fotografija da potvrdi da li je reč o Zoranu i Jeleni Marjanović. Pored toga, pevačica je, prema dokumentima, kada je ubijena na sebi imala crn i donji i svetloplavi gornji deo trenerke.

Iskazi svedoka pobrojanih u optužnici, koji su u kritično vreme bili na nasipu, od 16.30 do 17.30, 2. aprila 2016. godine, ne slažu se po pitanju toga šta su svedoci sve videli. Jedni pominju stado koza, drugi tvrde da ga nije bilo. Pominju se dva čoveka sa vezanom kosom. Jedan je Zoran Marjanović, dok je drugi identifikovan i saslušan. I taj čovek je u to vreme bio sa ćerkom na nasipu.

- Ona ima 12 godina, ali je sitnija rastom - navodi se izjava ovog čoveka u trećoj optužnici.

U ovom dokumentu se na nekoliko mesta navode kategorije "izvršilac" i "počinilac" i to u situacijama kada su izolovani DNK materijali koji ne pripadaju Zoranu Marjanoviću. Reč je o materijalu pronađenom na unutrašnjoj strani leve Jelenine patike, koja je bačena na drugu stranu kanala (navodi se da je moguće da ju je bacio počinilac krivičnog dela), ali i na njenoj donjoj trenerci i vešu.

Ističe se da su stručnjaci pronašli biološke tragove Jelene Marjanović, ali i mešovite, ne naznačavajući kome pripadaju. Ista situacija se ponavlja i na jednom Jeleninom noktu. Ranije je objavljeno da taj DNK pripada muškarcu i da je on i dalje N. N.

- U podnoktnom sadržaju ubijene Jelene Marjanović nema biološkog traga drugih osoba - navodi se izveštaj obducenata u optužnici. Utvrđeno je i da je ona na rukama imala odbrambene povrede.



Kao prvi napad označen je ubod u donji deo glave oštrim predmetom. Takav trag je uočen i na kapuljači trenerke, pa se pretpostavlja da je Jelena bežala sa kapuljačom na glavi kada ju je ubica sustigao.





ŠTA ZNAČI MIROVANjE

POSTUPAJUĆI tužilac najviše nade polaže u veštačenje mobilnih telefona žrtve i osumnjičenog Zorana Marjanovića. Tvrdi se da je on ugasio telefon od 16.54 do 17.04. U to kritično vreme njegov telefon nije "hvatala" nijedna bazna stanica. Sudski veštak tvrdi da je reč o "mirovanju" telefona, odnosno da je bio ugašen. Ipak, stručnjaci MTS nisu decidirni u tome da je aparat bio ugašen i navode da je moguće da je bio u određenom stanju koje može da se karakteriše kao mirovanje, kada nema komunikacije.