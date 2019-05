J. D. Lj. | 07. maj 2019. 17:36 > 21:03 |

PRVOG dana nakon što je izašao iz policijske stanice "29. novembar" gde je proveo noć "na trežnjenju" posle udesa na Brankovom mostu, javnosti se u utorak, otvorenim pismom, obratio poznati sportski komentator u penziji i član pokreta "1 od 5 miliona" Milojko Pantić. On tvrdi da se protiv njega povela "sramna kampanja", da su on i njegova porodica "žrtve tabloida", da su ga mediji izvređali kao da je reč o "masovnom ubici", nazivajući ga "ludim Milojkom", "kretenom", "budalom"...

Uz izvinjenje javnosti i drugim učesnicima u saobraćaju, Pantić u potpunosti priznaje da je kobne večeri vozio pijan. On je udario u džip Interventne brigade MUP, a zatim je pobegao preko Brankovog mosta i to u suprotnom smeru. Ipak, brzo je zaustavljen i uhapšen.



- Ne bežim od odgovornosti za ono što sam učinio, naprotiv - tvrdi komentator, koji za sebe veli da je častan čovek i profesionalac. - Pogrešio sam što posle svadbe prijatelja nisam seo u taksi vozilo, već sam ušao u sopstveno... U saobraćajnom prekršaju koji sam napravio, nisam nikoga povredio, uvredio, udario, oštetio nečiju privatnu ili javnu imovinu i nisam pokušao da pobegnem sa lica mesta.

O tome koliko je, ono što je poznati komentator učinio, zaista opasno, za "Novosti" komenariše Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.

- Svako ima pravo da se brani onako kako misli da je najbolje - kaže Okanović. - Ipak, javne ličnosti, koje su uvek pod budnim okom javnosti, pa tako i Milojko Pantić, čini mi se da imaju višestruko veću odgovornost, zato što daju dobar ili loš primer. Zato se i nađu na naslovnim stranama, što se možda, ne bi dogodilo da nisu poznati.

Po Okanoviću, to što Pantić neće krivično, nego prekršajno odgovarati nije sporno, ali jeste saobraćajna nesreća na Brankovom mostu, koja je mogla i da se kobno završi:

- Prekršaj i krivično delo se i razlikuju po tome što je neko povređen ili nije u nesreći, a to zakon reguliše. S obzirom na to da u ovom slučaju niko, pa ni Pantić, nije povređen, predmet ide na postupanje u Prekršajni sud. Ali ono što se dogodilo na mostu je vrlo opasno. Izuzetno su opasne te količine alkohola, to je takozvano veoma teško alkoholisano stanje, pa uz to vožnja u kontrasmeru na saobraćajnici kao što je Brankov most, nespremnost drugih učesnika u saobraćaju na ovakvu situaciju. Sve ovo stvara veliku verovatnoću da može da dođe do udesa i ko zna kakvih posledica. Ponavljam, Pantić je imao mnogo sreće, a sud će već reći svoje.



ABS: UŽASNO ŠTO NEMA GRIŽE SAVESTI

NA sreću po građane Beograda i njihovu bezbednost u saobraćaju, nemamo ni nekoliko desetina, a još manje nekoliko stotina slučajeva dnevno, da neko udari u policijsko vozilo sa 1,73 promila alkohola u krvi i onda krene Brankovim mostom u suprotnom smeru. Užasno je da Milojko Pantić ne oseća grižu savesti zbog toga što je uradio i da mu je jedino krivo što živimo u zemlji u kojoj javnost ima pravo da zna šta je on uradio - reagovala je u utorak i Jasmina Milošević, direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja.