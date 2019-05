M. M. R. | 06. maj 2019. 17:35 | Komentara: 0

NISAM izvršio krivično delo za koje me terete, niti sam na skupu video Ranka Panića. Tog dana nisam intervenisao, niti upotrebljavao sredstva prinude - rekao je u ponedeljak pred Višim sudom na kraju procesa Nikica Ristić, koji se tereti za nanošenje teških povreda, sa smrtnim ishodom, Ranku Paniću, tokom protesta SRS 2008. godine, povodom hapšenja Radovana Karadžića.Njegov branilac Zora Dobričanin Nikodinović istakla je u završnoj reči da je Ristić "žrtvovan, iz razloga koji nemaju veze sa pravom, već sa politikom".- Nikica Ristić je bio blizak komandantu Žandarmerije. Kada je on pao u nemilost, tada je protiv Ristića pokrenut postupak - kazala je Dobričanin Nikodinović. Ona je rekla da žali što nisu bili prihvaćeni kao svedoci ljudi koji su se njoj javili, tvrdeći da su videli grupu policajaca koja tuče čoveka na početku Makedonske i Kolarčeve ulice. Prema njenim rečima, oni su joj otkrili da su za prebijenog mislili da je "neko dete zbog građe, ali su posle videli da je reč o Paniću".Advokatica Aleksandra Zlatić je navela da tužilaštvo nije čak dokazalo ni osnovne stvari iz optužnice, kao što su mesto i vreme događaja i da se sve vreme sudi na osnovu snimka na kome "nije ni utvrđeno da se zaista nalaze Panić i Ristić".- Očevidac ne postoji, a kamere nisu snimile sam događaj. Izjave Panićevih najbližih su različite. On sam nije naveo tačno mesto gde je povređen. Niko od svedoka nije imenovao Ristića kao policajca koji je preduzeo bilo kakvu radnju prema Ranku Paniću - deo je završne reči Zlatićeve.Predsednik sudskog veća Bojan Mišić zakazao je izricanje presude za petak, 10. maj.