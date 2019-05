J. ĆOSIN | 06. maj 2019. 07:30 | Komentara: 0

Miljan se nekoliko dana žalio na visok pritisak i nesanicu. Čekao je ponedeljak da ide da se javi svom lekaru. On je bio sportista, bokser, vodio je zdrav život. Nikada nije uzimao nikakve suplemente. Sramota je što mediji pišu neistine o njemu da je progutao kesicu za zelenom supstancom. Obdukcija će pokazati sve.

Ove detalje za "Novosti" otkriva jedan od Miljanovih drugova Miloš I., dok svi još iščekuju rezultate obdukcije koja bi trebalo da pokaže šta je uzrok iznenadne smrti dvadesetčetvorogodišnjeg Miljana Z. iz okoline Leskovca. On se u subotu srušio ispred prodavnice mobilnih telefona, i nešto kasnije preminuo u Službi urgentne medicine Opšte bolnice u Leskovcu.

I vlasnik prodavnice ispred koje se dogodila tragedija, a koji se borio da pomogne Miljanu sve do dolaska Hitne pomoći kaže da je ovog Leskovčanina odlično poznavao i da je samo nekoliko trenutaka pre nego što je pao, on došao kod njega i požalio se da mu je loše.

- Naručio je cveće u radnji pored i seo je kod mene dok buket ne bude gotov - priča za "Novosti" Igor. - Požalio mi se da nije spavao dve-tri noći. Posle nekoliko minuta mu se slošilo. Pozvao je devojku da dođe, mi smo mu izneli šećer i vodu, međutim, počeo je da se znoji. Ruke su mu se tresle. Posle nekoliko sekundi dobio je napad, počeo je da se grči u stolici, prevrnuo je očima i pao, kao da se ugušio. Ja sam probao da mu otvorim usta prstom, ali me je instinktivno ujeo. Uzeo sam kašičicu i nekako uspeo da mu otvorim usta i on je tu prodisao. Gledao me je, ali nismo pričali, ne znam da li je bio svestan. Kad je stigla Hitna pomoć, počeo je polusvesno da komunicira. Devojku je prepoznao i poljubio je. Bio je svestan šta mu pričamo, hodao je uz naše pridržavanje do kola Hitne. Tu mu je odmah priključena infuzija, ali je opet dobio isti napad i tada su ga odvezli.

Mladi sportista preminuo je pola sata kasnije u Službi urgentne medicine Opšte bolnice u Leskovcu.

Kako se nezvanično saznaje, u džepu su kod njega pronađeni novac, ključevi ali ne i kesica za zelenom supstancom kako su pisali pojedini mediji.

HTEO SAM DA NAPRAVIM ŠAMPIONA

MILjANOV trener Božidar Arsić oglasio se upečatljivom porukom na društvenim mrežama: - Kako sam malopre obavešten, moj dobri učenik Miljan je danas preminuo. Hteo sam da od njega napravim šampiona, ali je vrlo retko posećivao salu za trening. Porok su mu bile lepe devojke. Disciplinovan, kulturan, lepo vaspitan i odvažan - to su osobine koje su ga krasile. Pre par meseci mi je najavio povratak u boksersku salu i ja sam ga čekao. Uvek bi u prolazu svratio do kluba i srdačno me pozdravio.