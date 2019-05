S. K. | 04. maj 2019. 08:00 | Komentara: 0

OSUMNjIČENI Miodrag I. (56) iz Noćaja kod Mačvanske Mitrovice, za ubistvo svog strica Milorada I. (76) biće saslušan u subotu u Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Dan nakon strašnog zločina koji se odigrao na samo nekoliko metara od ulaska u seosku prodavnicu, gde je Miodrag sačekao strica, oborio ga na zemlju, ubo dva puta nožem i na kraju preklao - o motivima meštani i dalje samo spekulišu.

Komšije iz Ulice Radivoja Bogdanovića u Noćaju, gde se na samoj ulici desio zločin u četvrtak oko osam časova ujutru, još prepričavaju strašne scene koje su ih zatekle kada su krenuli po hleb.

- To se sve odigralo veoma brzo. Prvo se čula neka galama, a onda jaukanje. Istrčao sam iz kuće, a i komšinica prekoputa mene. Video sam da neko leži na zemlji, i Miodraga koji kleči pored tela... Dotrčao sam do njih. Ono je bilo strašno za videti. Njemu je bio vrat prerezan - priseća se potresne scene komšija koji živi u blizini mesta zločina.

Svi oni koji poznaju Miodraga I. opisuju ga kao mirnog, povučenog čoveka.

- Miodrag nikada nije rekao da će neko zlo da napravi stricu. Šta mu se desilo taj dan u glavi, samo on to zna. I on i stric izuzetno su dobri ljudi, fini, kulturni - govori komšinica uhapšenog.

Kako pričaju Noćajci, i dalje ne mogu ni da pretpostave motiv ovog strašnog zločina.

- Milorad je imao još dva brata, jedan od njih je i Miodragov otac, koji se obesio. Svi znamo u selu da Miodrag nije više od dve decenije govorio sa ovim stricem, ali niko od njih nije ni spomenuo pravi razlog zavade. Neko kaže da ga je stric stalno provocirao, dobacivao nešto. Možda je tako bilo i ovaj put - govori Živan iz ovog sela.





SAHRANA

KAKO kažu rođaci ubijenog Milorada, još nije poznat dan sahrane. Porodica i dalje ne zna kada će moći da preuzme telo sa Instituta sudske medicine u Novom Sadu.