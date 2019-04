D. Z. / J.Ć. | 30. april 2019. 08:50 > 15:16 | Komentara: 0





-U toku su identifikacije tela nastradaih putnika, a uzrok nesreće se još uvek ispituje –saopštili su “Novostima” u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kršumliji dok je na licu mesta saobraćaj osposobljen teko oko 14,00 sati kada je sa lica mesta uklonjen potpuno ugljenisan autobus.



Inače, u autobusu koji je izgoreo u plamenu zatekli su se i radnici prokupačke policije Marko Milinčić (29) i Vladimir Savić (36) iz Kuršumlije koji su išli na posao u Prokuplje.

KURŠUMLIJA - Prema nezvaničnim saznanjima „Novosti“ u sudaru autobusa i kamiona sa prikolicom koji se dogodio jutros oko 6,45 sati u kuršumlijskom selu Barlovu, nastradali su I.V.(40) majka dvoje dece zdravstvena radnica iz Kuršumlije radnica na neourologiji prokupačke bolnice, J.R (64) takođe iz Kuršumlije, zaposlena u poreskoj u Prokuplju, dok je D.R (51) radnica ortopediji prokupačke bolnice podlegla povredama u niškom KBC. Na licu mesta pored dve putnice nastradali su i vozači autobus Niš eskpresa M.S. (1967) kao i K.Z (1985) iz Tutina.-U toku su identifikacije tela nastradaih putnika, a uzrok nesreće se još uvek ispituje –saopštili su “Novostima” u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kršumliji dok je na licu mesta saobraćaj osposobljen teko oko 14,00 sati kada je sa lica mesta uklonjen potpuno ugljenisan autobus.Inače, u autobusu koji je izgoreo u plamenu zatekli su se i radnici prokupačke policije Marko Milinčić (29) i Vladimir Savić (36) iz Kuršumlije koji su išli na posao u Prokuplje.





TEŽAK UDES U SREMU: Poginuli u povratku sa svadbe

PROČITAJTE JOŠ -





- U jendom momentu došlo je do sudara a od jačine udara nekoliko putnika palo je na sedišta.Sa kolegom Savićem razbio sma staklo kako bi mogli da izađemo iz autobusa. Uzeo sam protivpožarni aparat iz jendnog kombija i počeo da gasim požar koji je prvo izbio u kamionu - izjavio je Milinčić dok njegov kolega Savić kaže da je u jednom momentu osetio jak udarac. Pošto je razbio staklo i izašao iz vozila izvodio je sa kolegom putnike autobusa koji je već uveliko bio u plamenu. Vatrogasci su pristigli na lice mesta ali za dvoje putnika i vozača na žalost nije bilo pomoći jer je vatra prvo zahvatila prednji deo vozila.



-Šestoro izvučenih i teže i lakše povređenih putnika ekipe Hitne službe kuršumlijskog Doma zdravlja transportovale su za prokupačku bolnicu odakle je troje teže povređenih prebačeno u niški KBC.



- Odmah posle nesreće na lice mesta stigli su i policajac u policijskoj stanici u Kuršumliji Saša Vučković i Ninoslav Simonović šef odseka za strance u Prokuplju. Oni su svojim automobilima išli na posao i nakon što su videli sudar prišli su kolegama kako bi pomogli putnicima iz autobusa - ističu iz prokupačke policije.



PLEMENITI OTAC



Saša Vučković (36) radnik kriminalističkog odeljenja prokupačke policije koji je iz plamen a izvukao onesvešćenog putnika krenuo a koji je sa kolegom krenuo na posao iz Kuršumlije za Prokuplje, postao je jutros otac devojčice jer mu se supruga porodila u prokupačkoj bolnici. Inače, Saši je to treće dete.









MEDICINSKA SESTRA PREMINULA NA OPERACIONOM STOLU



Medicinska sestra iz Prokuplja R.D. (57) koja je teško povređena u saobraćajnoj nesreći kod Prokuplja, preminula je na operacionom stolu u Kliničkom centru u Niša, a lekari se bore za život još dva brata koji su nakon nesreće dovezeni iz prokupačke bolnice.



Treći pacijent R.D. je u KC Niš primljena u 10.50 časova i odmah dovedena u operacionu salu. Očekivalo se da je krvarenje u pitanju. Prilikom otvaranja, videli smo da se radi o teškim povredama, sa velikim krvarenjem, ekipa je pokušala sve, ali posle kratkog vremena došlo je do smrti na operacionom stolu – rekao je hirurg Miodrag Lazić, lekar niškog Kliničkog centra.



Direktor KC Niš Zoran Radovanović je rekao da su na klinici još dvoje pacijenata, inače rođena braća.



- Trenutno se kod nas nalazi i pacijent V.R. (58) sa povredama donjih ekstremiteta, povreda leve potkolenice i desnog kolena i on će biti operisan u narednih sat-dva. Vitalno je stabilan i nije životno ugrožen. Drugi pacijent je V.R. (57), to su rođena braća. On je primljen na intenzivnu negu Klinike za anesteziju zbog preloma lobanje i preloma rebara levo. Stabilan je i nije za operativni rad – rekao je Radovanović.