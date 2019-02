D. N. | 15. februar 2019. 19:37 |

Frizer M. S. iz Požarevca osuđen je na uslovnu kaznu od godinu dana zbog proganjanja žena. Prilikom saslušanja, optuženi je plakao i izjavio da ga je pogodilo to što su žene prekidale vezu sa njim

VELIKO GRADIŠTE – Frizer M.S. (26) iz Požarevca osuđen je pred Osnovnim sudom u Velikom Gradištu na godinu dana zatvora, uslovno na tri godine, zbog proganjanja četiri žene. Njemu je izrečena i mera zabrane prilaska na manje od 100 metara i komuniciranje sa oštećenima.

Prema navodima optužnice, on je prethodno sa ovim ženama komunicirao na Fejsbuku. Kada je postao napadan i nastrljiv, one su prekinule svaki kontakt sa njim, nakon čega ih je on proganjao, ucenjivao i upućivao im pretnje. Za vreme trajanja pritvora, iz kojeg je izašao posle desetak dana, nad njim je obavljeno psihijatrijsko veštačenje, kojim je utvrđeno da je u vreme izvršenja krivičnog dela bio uračunljiv, ali da ima psihičke probleme koji su doprineli njegovom ponašanju.

Prilikom saslušanja, osumnjičeni je plakao i izjavio da ga je emotivno pogađalo to što su žene prekidale vezu sa njim, iako je on želeo da se ona nastavi. Inače, njemu predstoji još nekoliko sudskih postupaka, zbog ugrožavanja bezbednosti i polnog uznemiravanja.