NIKADA nam se niko nije žalio na njega, nije pravio probleme. Bio je nasmejan i vedrog duha. Zašto ga je ubio, mi ni danas ne znamo.

Ovako, za "Novosti", govore roditelji sedamnaestogodišnjeg Veljka Vasiljevića, iz Laćarka kod Sremske Mitrovice, otac Nikica i majka Veliborka. Njihov sin je pre mesec dana nasmrt izboden nožem, a osumnjičeni za ovo krivično delo je Dušan Milanović (19), komšija iz ulice i Veljkov prijatelj, koji se nalazi u istražnom pritvoru Kazneno-popravnog zatvora u Sremskoj Mitrovici.



- Naš sin je bio učenik treće godine na smeru ugostiteljski tehničar. U FK Radnički je branio, veoma je voleo fudbal. Učili smo ga da poštuje starije, i verovatno je zbog toga što je uvek bio kulturan imao mnogo drugova. Bio je omiljen među njima - nastavljaju Nikica i Veliborka.

Zajednički drugovi dvojice mladića, koji u teškim trenucima pokušavaju da budu uteha unesrećenim roditeljima, u razgovoru za naš list se pitaju se zašto je Dušan te večeri uopšte poneo nož kada je pozvao Veljka da se obračunaju. Od 12. januara porodični dom Vasiljevića u Ulici Slobodana Penezića zavijen je u crno. Veljka niko više ne može da vrati, a roditelji i njegov stariji brat Nikola (22) uzdaju se da će pravda pobediti na sudu i da će ubica biti najstrože kažnjen.

- On je mog sina ubo četiri puta nožem čije je sečivo dugačko 15 centimetara. Veljko je imao dva uboda u butinu, jedan u rame i jedan u srce. Ne znamo koji je bio fatalan, ali je sasvim jasno da je on išao s tom namerom da ga ubije - tvrdi otac Nikica.

Drugovi nastradalog Veljka



On je tragičnu vest primio u Nemačkoj, gde je u tom trenutku bio kao vozač kamiona.

- Tog dana me je pozvao stariji sin i rekao da je Hitna pomoć odvezla Veljka i da moram da se vratim kući - priseća se Nikica dok mu oči suze. - Pokušavao sam da putem telefona dobijem više informacija, ali mi se niko nije javljao od ukućana. Onda me je pozvao Dragan, Dušanov otac, i rekao: "Ovaj moj debil je izbo Velju, primi moje saučešće." Parkirao sam kamion, počeo da se tresem, da plačem...

Mesto na kojem je Dušan nasrnuo na druga iz kraja

U traganju za istinom, kako je došlo do ubistva posle sukoba koji je između njih dvojice izbio prvo u gradu, Veljkov otac pokazuje prepisku na "Instagramu" od te večeri između njegovog sina i Dušana.

- On je Veljku poslao poruku u 2.26 ujutru, da dođe na igralište da se obračunaju. Moj sin je stalno tražio odgovor na pitanje zašto ga je on napao u gradu, da nije bilo razloga, da ništa nije kriv, ali je on insistirao da dođe do terena. "Izlazim za minut, i to sam, nikoga neću zvati", napisao je Dušan. Čak mu je uputio i poruku u kojoj kaže: "Ionako ću za tebe dobiti deset godina i izaći do 30."

Dopisivanje je završeno u 2.50, kada je Veljko krenuo prema Dušanu. Inače, između dvojice mladića ranije nije bilo sukoba.

SKLONIO GA

NEKOLIKO trenutaka posle napada, naišao je N. K. (17), koji je zatekao Dušana na Veljku.

- Zgrabio sam ga i sklonio od njega. Dušan je nešto mrmljao, ništa nisam mogao da ga razumem, dok je Veljko ležao nepomičan, pomislio sam da se onesvestio. Nisam znao da je u tom trenutku već bio mrtav - priseća se Veljkov najbolji drug još iz vremena zabavišta.

On je sačekao Hitnu pomoć, koja je na poziv komšija već bila krenula.