MEĐU decom suicid je uglavnom predvidiv. Na to upućuju promene ponašanja, povlačenje u sebe, slaba intolerancija, a najviše psihički poremećaj. Devedeset odsto maloletnika koji počine samoubistvo imaju neku vrstu poremećaja, koja često nije prepoznata, pogotovo u malim sredinama - tvrdi Marijana Petrović, specijalista medicinske psihologije i dečji psiholog.

Samoubistvo dvanaestogodišnjeg N. M. iz sela Negosavlje, u okolini Medveđe, otvorilo je pitanje može li se suicid kod dece predvideti i koji to znaci ukazuju da bi tako mlado biće moglo da digne ruku na sebe.



- Dete može duže vremena da bude nezadovoljno i da u jednom trenutku po principu "kratkog spoja" prevlada želja za smrću i da izvrši samoubistvo - objašnjava Marijana Petrović. - U toj odluci je presudna impulsivnost deteta, koje bez prosuđivanja i bez plana može da se odluči na takav čin. Dakle, svako dete koje pokazuje znake depresivnosti, poput izolacije, osećaja krivice i neprihvatanja kritike, a ujedno je i impulsivno, može da pokuša da se ubije.

ISPRAĆEN NA VEČNI POČINAK DEČAK N. M. juče je sahranjen na mesnom groblju u selu Negosavlje. Od njega su se oprostili roditelji, sestra, mnogobrojna rodbina i školski drugovi.

Naša sagovornica savetuje roditelje da ako primete bilo koju od navedenih promena u ponašanju najpre potraže pomoć pedijatra.

- On će dete da uputi u odgovarajuću ustanovu na pregled - kaže Marijana Petrović. - Činjenica je da stručnjake za dečju psihijatriju, neurologiju i psihologiju imamo samo u većim gradskim centrima i da nisu brojni. Ali, to ne bi trebalo da bude prepreka da se potraži stručna pomoć. U zavisnosti od problema dete će biti lečeno kod neurologa, psihijatra ili psihologa.

Kako kaže sociolog i sistemski porodični psihoterapeut Milana Ljubičić suicid dece i mladih u našoj zemlji je u poslednjih 30 godina u stalnom porastu.

- Brojni činioci dovode do toga da dete odluči da se ubije. Stope suicida variraju od društva do društva, i od istorijske epohe do epohe. A razlike postoje i među rasama, nacionalnostima i pripadnicima različitih vera - objašnjava Milana Ljubičić.

INTERNET I POJAVA društvenih mreža dovela je do povećanja suicida - kaže Milana Ljubičić. - Pošto se na njima propagira lagodan život koje neki adolescent stalno gleda, onda posle nekog vremena postavi pitanje zašto su svi srećni, a ja nisam? To takođe može dovesti do toga da mlade osobe sebi oduzmu život.

Istraživanja koja su sprovedena u SAD pokazuju da samoubistva mladih od 10 do 14 godina spadaju u četvrti, a osoba od 15 do 24 godine u treći po redu uzrok smrtnosti adolescenata.

- U postmodernim društvima sve je na prodaju, u njima postoji raskol između lične i virtuelne realnosti - nastavlja Ljubičić. - Tu je svakom obećano da može biti šta hoće, ali veoma mali broj u stvari ima mogućnosti da bude uspešan po načelima modernog društva. U stvarnosti se susreću sa visokom stopom nezaposlenosti i zavisnosti od roditelja.

U Srbiji gotovo da nema istraživanja na ovu temu, tako da se ne može doći do tačnih podataka koliko osoba mlađeg doba godišnje oduzme sebi život.

- Kod dece uzrasta do 19 godina, razlozi su visoka porodična disfunkcionalnost, fizička ili psihička bolest roditelja, smrt jednog od roditelja ili razvod. Takođe jedan od bitnijih faktora jeste fizičko ili psihičko zlostavljanje u porodici ili školi - kaže naša sagovornica.

Da bi se sprečile takve stvari, kako kaže Milana Ljubičić, moraju da se ukupne društvene vrednosti promene iz korena:

- Takođe je potrebno imati što više centara za zaštitu mentalnog zdravlja, koji će pokazivati veću solidarnost, brigu o nekoj osobi, empatiju, ali je bitno da postoje centri za prevenciju suicida.