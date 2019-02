Marija Dimitrijević i članovi lekarskog tima Hitne pomoći, prvi su koji su ukazali pomoć voditeljki Dei Đurđević koja je teško povređena u stravičnoj nesreći koja se desila u četvrtak ujutro na uglu ulica Ljutice Bogdana i Heroja Milana Tepića u Beogradu gostujući u Novom jutru TV Pink ispričali su detalje nesreće.Marija Dimitrijević, laboratorijska tehničarka, rekla je da je bila u autobusu broj 59, koji se nalazio iza autobusa 78 i koji je udario u autobus.- Mi smo svi izašli iz autobusa, čula sam da neko vrišti, krenula sam niz ulicu. Zaustavio me je vozač 78 koji je tada bio izbezumljen, pogledala sam u Deu, ona je pokušala da dohvati telefon koji je zvonio, bio je ceo razbijen. Pozvala sam policiju i rekla da je bio udes i da hitno pošalju ekipe Hitne pomoći – prisetila se Marija.Ona je rekla da je zatim sela pored Dee, koja je tada zapomagala da je boli ruka.- Prvo sam pomislila da joj je ruka od siline udarca otišla iza tela, tek posle sam videla o čemu se radi… To je bio šok, nikada se do tada nisam srela sa tim, imala sam potrebbu da bar budem pored nje, da joj dam podršku, da je održim u svesnom stanju – rekla je Marija i dodala da je Dea sve vreme bila svesna.Marija kaže da je postala svesna šta se dešava tek kada je Dea transportovana na VMA.Doktor Srđan Šarenac rekao je da na licu mesta prvi nije ni prepoznao da se radi o Dei, je jer još uvek bilo mračno, pogotovo iza autobusa.- Dok ona nije mene prepoznala nisam znao da se radi o njoj. Bez obzira koliki ste profesionalac u poslu, kada se radi o nekom koga poznajete, cela situacija dobija na težini još više. Kolega i ja smo prvo zaustavili krvarenje, doktor Milosavljević je nastavio preglede, a ja sam pokušao da pronađem ruku. U tom trenutku sam gledao ispod automobile i autobusa, pomagao mi je jedan policajac, pa smo tek posle videli da je ruka bila u jakni koju je Dea nosila – ispričao je Šarenac.On se prisetio da su se u trenutku poziva nalazili pored automobila, to je bio kraj smene.- Stajali smo pored automobila kada smo dobili poziv, cela akcija dok smo došli trajala je manje od dva minuta - rekao je Šarenac.Doktor Goran Milosavljević istakao je da je posle zaustavljanja krvarenja nastavio pregled po protokolu za traumu.- Dea je dozivala Crni, nisam znao da ga zna. U prvom trenutku je nisam ni ja prepoznao. Dea je bila jako pribrana, orijentisana, na taj način nam je pomogla – naveo je Milosavljević.Kako kaže, najteže je bilo zaustaviti krvarenje.- Sve ostalo su bile zatvorene povrede, ona se žalila i na bolove u trbuhu. Bitna karika je da se Hitna pomoć brzo pozove i da neko bude pored pacijenta - kaže Milosavljević.