S. Babović | 08. februar 2019. 23:32 |

VARVARIN - IAKO iskusni i vešti, lekari Doma zdravlja „Dr Vlastimir Godić“ iz Varvarina bili su u šoku kada su videli stravične povrede supružnika M.P.(64) i S.P.(59)koje je u petak poslepodne dovela policija iz sela Izbenica gde su bili žrtve užasnog pesničenja i maltretiranja. Kako su „Novosti“ ranije objavile, stariji bračni par, koji je kasnije trasnportovan za Kruševac, bio je kolateralna šteta u piru meštanina Lazara M.(26),koji je u društvu Saše Ž.(43) pijančio ceo dan ispred lokalne prodavnice.Skoro je neverovatno da su svi povređeni u incidentu u Izbenici, povrede zadobili samo pesnicama i da u napadu nije korišćeno neko oružje, s obzirom na to kako su izgledali pacijenti po prijemu.- Supružnike je do naše zdravstvene ustanove transportovala policija, pacijenti su zaista bili u vrlo teškom stanju, posebno muškarac i mi smo sa dva saniteta, u pratnji dva doktora i drugog osoblja bili već u Opštoj bolnici u Kruševcu oko 17.30, gde je obavljen prijam na hirurgiju-svedoči za „Novosti“ dr Ana Golubović, koja je sa dr Irenom Ignjatović i kolegama zbrinjavala teško povređene ljude.Kako nezvanično saznajemo, M.P. je zadobio teške povrede lobanje, krv mu je curila iz uha, dok je prebijena žena, S.P. bila u boljem stanju.-Kolege su zaista dale sve od sebe da urgentno zbrinu povređene pacijente, koji su bili izobličeni od udaraca - navodi za „Novosti“ dr Jasmina Rakić, direktorka varvarinskog doma zdravlja.Ali mnogo pre nego da pripomognu supružnicima, varvarinski lekari su primili prvi poziv koji je bio direktna posledica iživljavanja kasnije uhapšenog „dvojca“ u Izbenici. Javio im se meštanin S.M.(65).- Prvi pacijent je zvao oko 15.15, a došao je kod nas oko 16 sati, imao je lakše povrede glave, odnosno ispod oka - svedoči za „Novosti“ dr Ana Golubović.Kasno uveče do lekara je došao i policajac, povređen prilikom intervencije u Izbenici. Nije isključeno da žrtava Lazara M. i Saše Ž. ima još u selu, ali da jednostavno nisu potražili medicinsku pomoć. I lekari u Kruševcu su imali pune ruke posla kada su sa povređenim supružnicima u krug bolnice došla dva saniteta iz Varvarina.- Pacijent muškog pola je u jedinici intenzivnog lečenja, bez svesti, na aparatima za mehaničku ventilaciju, teške telesne povrede,skener endokranijuma i drugih organa je urađen i upućuje se ustanovu višeg ranga KC Niš, dok je pacijentkinja sa teškim telesnim povredama, ali njeno stanje ne zahteva transport - predočila je dr Jelena Obrenović-Stanković, anesteziolog kruševačke bolnice.U međuvremenu policija istražuje sve okolnosti koje su dovele do prebijanja najmanje četiri lica u varvarinskom selu. Prema nezvaničnim saznanjima „Novosti“, Lazar M.(26) i Saša Ž.(43)su se nakon napada na dva kupca, i sami sukobili, nakon što su već duže vreme ispijali pivo ispred prodavnice. Prema prvim informacijama sa terena supružnike, koji su potom naišli, napao je Marković i to tako što je dedu bacio sa potpornog zida!Za sada se pretpostavlja se da su iživljavanju „kumovali“ alkohol, a kod osumnjičenog Markovića i psihičko rastrojstvo.- U jednom trenutku je Saša Ž. pokušao da odbrani te starije ljude, pa je došlo do sukoba sa Lazarom M. - navodi nezvanično izvor “Novosti”. - Na kraju je prilikom intervencije povređen i pripadnik Policijske uprave Kruševac iz varvarinske policijske stanice, koji je zadobio više udaraca u glavu.