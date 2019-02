J. D. Lj. | 09. februar 2019. 08:54 | Komentara: 0

NE, nisam kriv! Ponavljam da nisam organizovao napad na navijače Tuluza, nisam učestvovao u tuči, a Brisa Tatona u životu nisam video!

Ovo je na ponovljenom suđenju u sudnici beogradskog Centralnog zatvora, pred sudskim većem Višeg suda, izjavio Dejan Puzigaća, sada monah sa imenom Sava. On je optužen za prebijanje francuskog navijača Brisa Tatona 2009. godine, koji je posle 12 dana preminuo u bolnici u Beogradu.

On je ponovio svoju odbranu koju je dao u prethodnom procesu, ne negirajući da je navijač Partizana, da je kritičnog dana pred utakmicu bio u centru grada. Rekao je da je nosio u svom rancu drvenu palicu, ali zbog lične bezbednosti. Međutim, kategoričan je bio da ništa nije znao o tuči naših navijača sa francuskim, te da u istoj - nije učestvovao:

- Tek na stadionu, za vreme utakmice, čuo sam da je jedan Francuz "sam pao preko ograde na Obilićevom vencu" i da su neki od navijača na internetu videli vest da je teško povređen. Znam da su me neki lažno optužili da sam učestvovao u tuči, ali to su uradili da bi sebi obezbedili bolje pozicije. Zato sam pobegao iz zemlje iako je tada Taton još bio živ. To sam učinio iz straha.

Puzigaća je optužen kao jedan od organizatora navijačkih nereda kada je stradao Bris Taton. On je bio u bekstvu, sve do 2015. kada je uhapšen u Atini po poternici Srbije. U aprilu naredne godine izručen je našoj zemlji i sproveden u zatvor na izdržavanje kazne od 14 godina zatvora. Inače, u Atini je identifikovan i priveden u monaškoj odori, koju nosi i u pritvoru, kao i na svakom suđenju, jer se zamonašio u ruskoj pravoslavnoj crkvi u Tajlandu. Nastavak suđenja zakazan je za 1. april.





UKINUTE PRESUDE

DEJAN Puzigaća je u prvostepenom postupku, u odsustvu jer je bio u bekstvu, osuđen na 32 godine zatvora, ali mu je kaznu Apelacioni sud 2012. smanjio na 14 godina. Viši sud u Beogradu mu je, nakon njegovog zahteva, prošle godine odobrio ponavljanje suđenja. Petočlano veće Višeg suda u Beogradu osudilo ga je potom na 12 godina zatvora. Međutim, Apelacioni sud je opet ukinuo prvostepenu presudu i naložilo ponavljanje suđenja, koje je u petak započelo.