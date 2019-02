Novosti online | 07. februar 2019. 12:50 |

Voditeljka Dea Đurđević teško je povređena u saobraćajnoj nesreći ispred KBC Dragiša Mišović, a kada je autobus pokupio na trotoaru i otkinuo ruku, ona je sela pored auta i čekala hitnu pomoć.Kako piše Kurir, voditeljka je sve vreme bila svesna, a pored teške povrede ruke, njoj je slomljena i butna kost.Naime, kada je prvo došlo do sudara putničkih vozila Dea, koja je bila za volanom, izašla je iz kola da sa drugim vozačem proveri i utvrdi štetu. Utom je naišao autobus koji je naleteo na voditeljku, udario je dok je stajala na trotoaru.Ona se inače trenutno nalazi na operaciji i ona će trajati najmanje 5-6 sati, dok lekari čine sve da joj spasu ruku.PROČITAJTE JOŠ -Inače, do nesreće je došlo na samo dva minuta pešice od njenog posla, na koji je rano jutros krenula.Dea nije u životnoj opasnosti, na VMA je dovezena u svesnom stanju i komunicirala je sa lekarima. Nema unutrašnjeg krvarenja, niti povreda unutrašnjih organa. Sve vreme - od momenta nesreće do prijema na VMA, voditeljka je i pored izuzetno teških povreda ostala u svesnom stanju dok je pored svog automobila čekala dolazak hitne pomoći.U toj medicinskoj ustanovi podršku joj pružaju majka, verenik Mladen Mijatović, brojne kolege...Njen emotivni partner, novinar Mladen Mijatović, rekao je:- Čuo sam se sa njom, nismo se još uvek videli. Zaista moram da kažem da je policija odlično obavila posao, da lekari isto to čine i da se nadamo da će sve biti u najboljem redu - rekao je Mladen Mijatović.