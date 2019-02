S. ĐOKIĆ - I. STOJADINOVIĆ | 06. februar 2019. 12:07 > 21:41 |

KAKO ne bi uticao na svedoke koji treba da budu saslušani, sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici Miladin Pejović, odlučio je da odredi pritvor do 30 dana monahu manastira Vranjine Goranu Kempanovu Neofitu. On je osumnjičen za nesreću na Skadarskom jezeru, kada su se četiri osobe utopile. Njegov advokat Jugoslav Krpović se neće žaliti na ovakvu odluku Suda, iako je monah tražio da se brani sa slobode.

Manastirski brodić kojim je Neofit od manastira do obale prevozio osam vernika prevrnuo se u nedelju kod Vranjine. Odmah nakon nesreće iz vode je izvučeno telo trudnice Jane Kumburović, koja se utopila pokušavajući da spase svoju dvanaestogodišnju ćerku. Telo devojčice N. K. ronioci su pronašli u utorak, dok se za preostala dva tela, Ratka Kumburovića i Darka Vujoševića još uvek traga.

- Moj klijent je prevashodno tražio da se brani sa slobode, jer je zabrinut za zdravlje svog sabrata igumana manastira Vranjina. Nije mu stalo do sebe, on voli da pomaže ljudima. Posvetio je život Bogu i monaštvu i prevashodno voli ljude. Eto, to je bio glavni razlog zbog čega je tražio ukidanje pritvora - pojasnio je njegov advokat.

Tokom saslušanja, monah je sudiji ponovio ono što je nakon hapšenja ispričao tužiteljki.

- Rekao je da se to desilo iznenada. Mnogo puta su bili gori uslovi za vožnju, pa se vozilo. Talasi su prekrili plovilo, čamac se potopio, a oni su ispali. Toga se seća. Posle je nastupila borba za život, svako je pokušavao da ispliva i da se domogne obale - kazao je advokat.

Izvučena su tela devojčice i njene majke

Krpović ne isključuje mogućnost da će monah potpisati sporazum o priznavanju krivice.

- To ćemo da vidimo. Nije nikakav problem. Ovaj čovek je samim tim činom kažnjen do kraja života. Njemu sve teško pada zato što je to bila viša sila, nezgoda koja nije mogla da se predvidi. Sami su se oni saglasili da ih vozi, insistirali. To su sve ljudi koji su bili na čamcu i poznaju jezero, imaju mnogo više iskustva od monaha. Sva je istina već obelodanjena. Desio se nesrećni slučaj s teškim posledicama. Ovaj čovek je i dalje u stanju šoka, jer je u trenu izgubio četiri osoba koje je neizmerno voleo - dodao je advokat Krapović.

Monah se tereti za teško delo protiv opšte sigurnosti i preti mu do 12 godina zatvora. Ipak, ako se utvrdi da je to učinjeno iz nehata, predviđena je blaža kazna.

U međuvremenu ronioci Regionalnog centra iz Bijele ni u sredu nisu imali uspeha u potrazi za telima Ratka Kumburovića i Darka Vujoševića. Direktor RRC, Vesko Mijajlović, najavio je da će ekipe i u četvrtak, istim tempom pretraživati jezero. Dodao je i da se, kao i dan ranije, potraga obavlja samo na bazi pipanja, jer je vidljivost pod vodom nikakva, a vodostaj je porastao za 10 do 15 centimetara.