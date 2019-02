S. BABOVIĆ | 05. februar 2019. 22:02 |

MOJ suprug Saša je povređen dok je bio u seči šume 21. decembra, kad mu je grana pala na predeo debelog mesa, na zadnjicu. Prijatelji su ga odmah prebacili kolima do Doma zdravlja u Brusu, a odatle je sanitetom hitno prevezen do kruševačke bolnice. Operisan je, i to zbog hematoma, tek 24. decembra. U međuvremenu mu je bilo loše, bio je bled, povraćao je, snimali su ga nekoliko puta skenerom. Prebačen je na odeljenje intenzivne nege. Pitam se samo šta su radili u ta tri dana u bolnici, od petka do ponedeljka.

Ovako, za "Novosti", svedoči udovica Nataša Ćurčić, iz sela Osreci kod Brusa, supruga Saše Ćurčića (24), koji je 8. januara preminuo u beogradskom Urgentnom centru. Porodica preminulog veruje da je do tragičnog ishoda u lečenju mladog čoveka, supruga i oca trogodišnje Eme, došlo zbog nestručnog lečenja u Opštoj bolnici u Kruševcu.

Sagovornica "Novosti" navodi da su po ulasku u operacionu salu kruševačke bolnice osetili jak smrad usled infekcije, da je urađena kolonoskopija i da se onda videlo da je puklo debelo crevo, pa se pristupilo saniranju te povrede.

- Videlo se da mu nije dobro, da ga mnogo boli. Počeo je da doziva našu ćerku Emu - priča nam Nataša. - Potegli smo prijatelje, i preko privatnih veza uspeli da sanitetom prebacimo Sašu iz Kruševca u beogradski Urgentni centar 27. decembra, gde je dan kasnije operisan. Lekari su skinuli veliki deo tkiva, ali sve je bilo trulo, sepsa ga je zahvatila. Planirali su da mu sređuju rane, kažu da su bile ogromne, od vrata do butine. Ali, bilo je kasno.

Naredni put kada je Nataša videla supruga, Saša je bio na aparatima za veštačko disanje, ali budan. Pružao joj je ruku, pokušavao nešto da kaže. Borba za život potrajala je sve do 8. januara.

- Obavešten je MUP, naložena je obdukcija i čekamo te rezultate. Kažu da stižu u roku od tri do šest meseci, jer se radi toksikologija - priča nam Nataša. - Ići ću za Beograd po dokumentaciju, sigurno ćemo se obratiti advokatu i pokrenućemo postupak protiv bolnice u Kruševcu. U otpusnoj listi iz Kruševca čak stoji da je Saša otpušten 28. decembra, a u stvari je to bilo dan ranije, kada je i primljen u Urgentni centar u Beogradu.





KONTROLA

"NOVOSTI" su imale uvid u otpusne liste iz dve zdravstvene ustanove gde je Saša Ćurčić lečen od 21. decembra do 8. januara. Očekuje se da mišljenje o celom slučaju da i inspekcija Ministarstva zdravlja. Prema rečima dr Vesne Stević Gajić, direktorke Opšte bolnice u Kruševcu, u toku je i unutrašnja kontrola lečenja Ćurčića u ovoj zdravstvenoj ustanovi.