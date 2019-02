Novosti Online | 01. februar 2019. 21:46 | Komentara: 0

Na internetu se pojavio video snimak na kome se vidi kako vozilo Zorana Babića udara u automobil na naplatnoj rampi kod Doljevca.Na snimku se vidi kako u jednom trenutku automobil u kome je bio Babić naleće na dva vozila, koja su stajala ispred rampe.Da podsetimo, vozač Zorana Babića, direktora "Koridora Srbije", tridesetčetvorogodišnji D. S. uhapšen je zbog sumnje da je izazvao saobraćajnu nesreću na naplatnoj rampi kod Doljevca.U stravičnom udesu stradala je Stanika Gligorijević (52), dok je pet osoba povređeno.Babić se u petak oglasio i kazao da je podneo neopozivu ostavku na funkciju "Koridora Srbije" posle nesreće."Izgubljen je jedan ljudski zivot. Za mene kao čoveka sasvim dovoljno da više ne obavljam funkciju na kojoj sam zatečen u momentu teške nesreće. Iako sam bio samo saputnik, za mene kao čoveka, to je dovoljan razlog da više ne obavljam funkciju vršioca dužnosti direktora Koridora Srbije. Bezbednost, sigurnost, to je ono što su bili moji ciljevi i to je potpuno jasan motiv da podnesem neopozivu ostavku", izjavio je Babić.Upozoravamo da je snimak uznemirujućeg sadržaja.