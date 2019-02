Lj. TRIFUNOVIĆ | 02. februar 2019. 09:03 |

MOJA supruga Stanika Gligorijević (52) je pošla da se oprosti od strica u selo Mrtvica kod Vladičinog Hana. Ali, umesto da stigne na pogreb, danas mi njoj spremamo sahranu.

Ovako, za "Novosti", govori Velimir Gligorijević (53) iz knjaževačkog sela Debelica, čija je supruga nastradala u stravičnoj saobraćajnoj nesreći. U auto u kome se ona nalazila zakucalo se službeno vozilo kojim je upravljao vozač Zorana Babića, direktora "Koridora Srbije". Tragedija se desila na naplatnoj rampi kod Doljevca.



PROČITAJTE JOŠ: Zoran Babić otvorio dušu posle tragedije i otkrio razlog za ostavku





- Moja supruga je sa rođenom sestrom Mirom Aleksić i zetom Srđanom Aleksićem, koji je vozio "opel astru", pošla na sahranu strica u selo Mrtvica - jedva priča Velimir. - Kako mi je rekao zet, u trenutku dok je na naplatnoj rampi plaćao kartu, u njega se svom silinom otpozadi zakucalo službeno vozilo "Koridora Srbije".

Ovaj čovek kroz suze kaže da je njegova supruga, sa kojom ima dva sina, Milutina (20) i Aleksandra (18), od zadobijenih povreda preminula na licu mesta.

- Sedela je na zadnjem sedištu i zbog toga je i nastradala - nastavlja Velimir. - Njena sestra Mira, koja je bila na suvozačevom mestu, zadobila je teške telesne povrede i, kako sam čuo, u niškoj bolnici se nalazi na aparatima za održavanje života. Srđan je pušten kući, ali se jedva kreće i priča.

Velimir kaže da mu je Srđan ispričao kako smatra da se službeno vozilo "Koridora Srbije" kretalo brzinom većom od 120 kilometara na čas.

Stanika Gligorijević

- Srđan tvrdi da je u retrovizoru video kako se vozilo velikom brzinom približava ka njima, a onda je začuo prasak. Sve se odigralo u deliću sekunde - briše suze Gligorijević.

Ovaj čovek živi od poljoprivrede, kaže da jedva krpi kraj sa krajem, pa je teškom mukom uspeo da prikupi novac za sahranu.

- Pored sinova, sa mnom živi i majka Dragica (72) - kaže Velimir. - Stanika mi je bila velika pomoć i bračni drug, a izgubio sam je zbog jednog bahatog vozača.

U kući Gligorijevića pripremaju se za sahranu. Čekaju, kaže Velimir, da se završi obdukcija i da preuzmu Stanikino telo iz Niša.



PROČITAJTE JOŠ: Uhapšen vozač Zorana Babića, određeno mu zadržavanje





NADAM SE DA IMA PRAVDE

MNOGI me teraju da podnesem tužbu zbog ovoga što se desilo. Ali, ja prvo nemam para da vodim takav proces, a i znam da mi to ne bi vratilo suprugu. Ostaje mi samo nada da pravde ima i da će onaj koji je ubio moju suprugu, jer, tvrdim, to nije bila saobraćajna nesreća nego ubistvo, makar odgovarati po zakonu - kaže Velimir.