VIŠE javno tužilaštvo u Negotinu podiglo je danas optužnicu protiv N. S. (19), iz okoline Kladova, koji je priznao silovanje dečaka, starog 13 godina. Istog mališana silovao je i D. S. (34), takođe iz okoline Kladova, protiv koga je već podignuta optužnica i koji se nalazi na psihijatrijskom veštačenju zbog sumnje da je, sem ovog, obljubio i jednog devetogodišnjaka.

N. S. je, inače, priznao delo i zatražio da sa Tužilaštvom potpiše sporazum o priznavanju krivice. Njegovi advokati su predložili da mu se, u zamenu za priznanje, izrekne kazna od pet godina robije, ali je VJT, ipak, odlučilo da ide na suđenje. Zaprećena kazna za ovo delo je od 5 do 12 godina zatvora.



- Mališan, koji je već bio žrtva silovanja, bio je na lečenju u Beogradu - rekao nam je ranije izvor iz istrage. - Kada se vratio, N. S. mu je poslao poruku da se vide na starom mestu. Dečak je otišao do kamene kuće na obali Dunava, gde ga je sačekao komšija N. S. i obljubio ga.

Krajem septembra prošle godine ovaj dečak nam je ispričao kako ga je zlostavljao komšija D. S. Prema rečima trinaestogodišnjaka, prvi put je silovan pre godinu dana.

- Odveo me je na obalu Dunava, na mesto koje je obraslo rastinjem, i tu je počeo da me miluje po glavi, govoreći mi: "Lepotane moj, ljubavi moja" - pričao nam je dečak.

Uplašen, on je pokušao da pobegne, ali je D. S. potrčao za njim, oborio ga na zemlju i napao slomljenom staklenom flašom.

- Stavio mi je grlić od slomljene flaše pod grlo i rekao mi da će me ubiti ako nešto nekom kažem - nastavio je priču dečak. - Onda mi je skinuo pantalone i silovao me. To se nastavilo narednih godinu dana.

Sve je otkrila tetka silovanog dečaka, koja je u njegovom mobilnom telefonu pronašla poruke od D. S. u kojima je pisalo: "Ćao, dušo, gde si, ljubavi, dođi na Dunav da se volimo..."



NAPIO MALOLETNICU, PA JE ISKORISTIO?

SUBOTIČKA policija uhapsila je D. T. (31) zbog sumnje da je u jednom stanu u centru grada silovao sedamnaestogodišnju devojku - navodi se u saopštenju MUP. - Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, a zatim će biti saslušan u tužilaštvu.

Kako saznajemo, sve se dogodilo u stanu u kojem su osumnjičeni i maloletnica popili veću količinu alkoholnog pića. Pijanka se u jednom trenutku otrgla kontroli, ali zasad nije poznato više detalja. (J. L.)