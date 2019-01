E. V. N. | 25. januar 2019. 22:16 |

NISAM zadovoljan. Ne razumem kako sam se uopšte našao u ovoj situaciji. Ovo je nameštaljka. Ja imam potvrdu da nisam krivično gonjen i da mogu slobodno da boravim na Kubi. Nisam još siguran o izboru advokata...

Ovo je, kako nezvanično saznajemo, Siniša Sablić, brat Seke Sablić, ispričao pred kubanskim istražnim organima nakon što je uhapšen krajem prošlog meseca. On je ubrzo prebačen u specijalni zatvor, namenjen isključivo strancima. Srpski državljanin, brat poznate srpske glumice, sumnjiči se da je učinio krivično delo - podvođenje i trgovina ljudima.

- Slažem se da imam dobre uslove ovde - navodno je rekao Sablić. - Ipak, nikome ne verujem, svi cinkare. Nije ni trebalo da se vraćam nakon što su me proterali.

Siniša Sablić je ušao na Kubu kao turista početkom novembra prošle godine. Međutim, ubrzo su ga snašle nevolje. On, navodno, još uvek nema advokata. Prema tamošnjem zakonu, u narednih 90 dana nadležni tužilac će odlučiti ima li u ovom slučaju osnova da Sablića krivično gone. Njegov slučaj je, prema poslednjim informacijama, u istražnoj fazi. S obzirom na to da se na Kubi advokat po službenoj dužnosti dodeljuje tek pet dana pre početka suđenja, Sablića su savetovali da sam angažuje nekog branioca sa spiska advokata iz međunarodne kancelarije.

PROČITAJTE JOŠ - Trgovci ljudima vrebaju iz okoline

Upravnik zatvora, kao i koordinator paviljona, navodno je obavestio Sablića da, s obzirom na to da nema branioca, može da razgovara sa tužiocem koji jednom mesečno dolazi u inspekciju. On mu je na to odgovorio:

- Nije mi to neka pomoć, u zatvoru sam bez razloga.

U ustanovi u kojoj se nalazi postoje telefoni i biblioteka sa nekoliko hiljada knjiga, a pritvorenici mogu da borave napolju i do četiri sata dnevno. Imaju mogućnost za doškolovanje, kao i za niz aktivnosti, kroz čije ocenjivanje mogu sebi kasnije da eventualno smanje kaznu.

PROČITAJTE JOŠ - Godišnje bar stotinak žrtava trgovine ljudima

Sabliću je porodica poslala stvari koje su mu neophodne, dobio je pismo od ćerke, a s obzirom svoje na godine, ima bolje uslove od drugih zatvorenika.

- Nalazi se u ćeliji sa još trojicom zatvorenika. Imaju svoje kupatilo, frižider i šporet. Zbog visokog krvnog pritiska, svakodnevno ima posete lekara - saznajemo nezvanično.





PRIMERNO PONAŠANjE SRBA

OSIM Sablića, u pritvoru na Kubi se nalazi još jedan srpski državljanin G. P. Upravnici zatvora istakli su, kako saznajemo, izuzetno pozitivno ponašanje i kooperativnost obojice srpskih državljana u odnosu na druge zatvorenike, kao i zaposlene.