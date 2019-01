Lj. T. | 23. januar 2019. 07:30 | Komentara: 0

U VIŠEM sudu u Zaječaru u utorak je okončan glavni pretres povodom optužnice protiv Radeta Đorđevića (22), iz tog mesta, koji se tereti da je 21. avgusta prošle godine surovo pretukao, pa dva puta silovao svoju sugrađanku M. R. (80). On je, podsetimo, priznao to delo, rekavši da se ničega ne seća, jer je tog dana bio pijan i drogiran, ali je njegove navode opovrgla veštak dr Mirjana Filimonović, neuropsihijatar.

Advokati M. R. su zatražili da se Đorđević osudi na najveću kaznu koju zakon propisuje.

- Đorđević je brutalno tukao žrtvu, nakon čega ju je dva puta silovao - kazali su advokati M. R. - Uz sve to, optuženi se ne kaje za delo koje je počinio, što samo pokazuje njegovu okrutnost. On je, najpre, negirao da je počinio to delo, a priznao ga je tek kada je suočen sa dokazima, pravdajući se da se ničega ne seća.

S druge strane, odbrana je tražila blažu kaznu, jer je, kako su istakli, Đorđević mentalno na novou maloletnog deteta.

- Uz to, on je priznao krivicu i iskreno se kaje - navela je odbrana. - Đorđević je bio i u stanju smanjene uračunljivosti. Uz to, on je i otac maloletnog deteta, koje treba da izdržava, zbog čega smatramo da bi trebalo sve to uzeti u obzir.

Izricanje prvostepene presude je zakazano za 25. januar.

Đorđević je kazao da se kaje zbog onoga što je učinio i dodao da bi najviše voleo da vrati vreme.