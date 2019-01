Tanjug | 22. januar 2019. 10:34 | Komentara: 0

U Beogradu, Lazarevcu i Aranđelovcu uhapšeno je šest članova organizovane kriminalne grupe, koja je u julu i avgustu prošle godine prokrijumčarila 42 migranata iz Srbije na teritoriju Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Mađarske, saopštilo je Tužilaštvo za organizovani kriminal.Uhapšeni S. A., V. D., M. V., G. M., V. Ž. i P. A. se sumnjiče da su od 17. jula do 28. avgusta prošle godine prokrijumčarila 42 migranata, iz Srbije na teritoriju – BiH, Hrvatske i Mađarske, radi daljeg tranzita do neke od zemalja Evropske unije.Pripadnici organizovane kriminalne grupe koju je predvodio osumnjičeni S. A. krijumčarili su državljane Pakistana, Avganistana, Irana i Sirije na taj način što su uz pomoć svojih veza sa stranim državljanima iz Pakistana pronalazili migrante zainteresovane za odlazak u zemlje Evropske unije, a zatim organizovali ilegalno prebacivanje stranih državljana iz Srbije, na teritoriju BiH, Hrvatske i Mađarske, a potom i prihvat na teritoriju Hrvatske i Mađarske radi daljeg tranzita migranata do neke od zemalja Evropske unije.PROČITAJTE JOŠ -"Imovinska korist koju su ostvarili članovi organizovane kriminalne grupe za izvršen tranzit migranata kretala se oko 700 evra po jednom migrantu, dok je organizator ostvarivao imovinsku korist u za sada neutvrđenom iznosu", navodi se u saopštenju.Prilikom pretresa kod osumnjičenih osoba pronađeno je i privremeno oduzeto više mobilnih telefona i SIM kartica. Svi uhapšeni su uz krivičnu prijavu sprovedeni Tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu, nakon čega će biti saslušani.Akciju hapšenja nakon višemesečne međunarodne istrage sproveli su – Policijski službenici Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenja za suzbijanje trgovine ljudima i krijumčarenja ljudi, Stalne udarne grupe za suzbijanje krijumčarenja ljudi, u koordinaciji sa Tužilaštvom za organizovani kriminal u Beogradu, čiji zamenik tužioca rukovodi Stalnom udarnom grupom, u saradnji sa policijama Mađarske i Hrvatske.