J. LEMAJIĆ | 21. januar 2019. 22:31 | Komentara: 0

Šetnja Subotičanke Izabele V. i njenog prijatelja Kelebijskom šumom umalo da bude fatalna. Njih su, dok su šetali psa, američkog staforda, napali krvoločni psi nalik na kangale, čiji je vlasnik, umesto da ih zaustavi, seo u auto i pobegao.

Izabela je zadobila šest ugriza, od kojih su dva duboka, a muškarac je, takođe, na više mesta izujedan. Ništa bolje nije prošao ni pas, kome su veterinari morali da šiju ranu na nozi, a spaslo ga je odelo.

- Izveli smo ženku staforda Laru u šetnju, imala je povodac, svetleću ogrlicu i odelce, jer je tamo prilično hladno. Kada je počeo da pada mrak, krenuli smo ka kolima, kada sam čula lavež pasa - priča Izabela, još uvek u šoku. - Posle samo nekoliko sekundi pojavio se ogroman pas. Nisam sigurna koje je rase, najpre mi je delovao kao srednjoazijski ovčar, ali sad mislim da su to bili kangali, turski ovčari, koji se koriste za borbu protiv vukova. Iza njega su bila još dva psa. Najveći je krenuo na nas, zgrabila sam Laru, i tada se iza nas pojavio automobil subotičkih tablica sa četiri reflektora.

Po njenim rečima, u njima je bio čovek, koji je izašao iz automobila i ostao je da stoji pored vozila, mirno gledajući dok su psi grizli i vukli ženu i čoveka.

- Dok sam ja vrištala, on je uzeo najmanjeg, koji nas još nije ni dirao, za razliku od druga dva, stavio ga u kola i otišao. Dva krvoloka koja su kidisala na nas je ostavio. Telom sam štitila svog psa, dok su me grizli otpozadi - nastavlja Izabela. - Nijedan od tih pasa nije imao povodac, ni ogrlicu, niti je gazda imao čime da ih veže. Laru su mi izvukli između nogu, spaslo ju je odelce, koje su bukvalno raskomadali. Iskoristili smo trenutak, dohvatili grane i krenuli smo na njih.

Tako "naoružani", najpre su Laru odveli kod veterinara, a zatim su potražili pomoć lekara u Hitnoj pomoći. Rane su zašivene, ali su pas i njegova vlasnica još uvek pod stresom.

- To je velika trauma za sve nas. To jesu krvoločni psi koji kod nas nisu ni registrovani, već se drže na crno, ali oni su najmanji problem. Mnogo veći problem je njihov vlasnik, čovek koji nije imao nikakav autoritet nad njima i pobegao je kada je video šta se dešava - dodaje Izabela V. - Nadam se da će ga policija pronaći i procesuirati, jer je na našem mestu moglo biti dete i to bi se fatalno završilo.

POLICIJA TRAGA

Kako saznajemo, policija radi na ovom slučaju. Prema nezvaničnim informacijama, zbog ovog napada ispitivani su i veterinari u gradu, ali psi koji su napali Subotičane najverovatniji nisu čipovani.