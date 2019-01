Z. U. - B. P. | 18. januar 2019. 22:02 | Komentara: 0

PO nalogu Višeg javnog tužilaštva u Valjevu, pre nekoliko dana policija je u Lazarevcu uhapsila Žarka Fetovskog, koga italijansko pravosuđe optužuje za ubistvo vlasnika lanaca zlatara Pankracija Muskolinija sa Sicilije. Pored Fetovskog, za ovaj monstruozni zločin, počinjen 2005. godine u luksuznom letovalištu Taormina, sud u Italiji je optužio još četvoricu srpskih državljana.

Pročitajte još: POTRAGA ZA ČUMETOVIM SINOM: Boško Buha pretio policajcu automatskom puškom

Svi su oni u odsustvu osuđeni na doživotnu robiju, ali su odmah posle brutalnog ubistva uspeli da pobegnu sa ovog ostrva. Dugo su se krili, ali ih je policija u Valjevu uhapsila krajem prošle godine. Sticajem okolnosti "pali" su zbog serije razbojništava počinjenih na teritoriji Srbije.

Pročitajte još: „PAO“ POSLE 15 GODINA: U Nemačkoj uhapšen Srbin po poternici Interpola Crne Gore

Kada je italijansko pravosuđe dobilo informacije da je u Srbiji iza rešetaka petorka koja je kod njih osuđena na najstrože kazne, poslalo je kompletne spise sa dokazima kako bi postupak mogao da se obnovi u Srbiji. Jer, optuženi su naši državljani i ne mogu biti izručeni.

Pored Fetovskog, u pritvoru u Valjevu su i Milovan Dimitrijević, njegov sin Vojislav, kao i rođaci Slavoljub i Slobodan Dimitrijević. Svi oni su iz Lajkovca, a naši istražni organi ih terete za seriju teških krađa, krađe i razbojništva. Sumnja se da su opljačkali šest kuća i ukrali novac, zlato i ostale vredne predmete.

- Oni su posle ubistva na Siciliji došli u Srbiju - navodi izvor "Novosti". - Promenili su i identitete. Milovan Dimitrijević sada je Miloš Lukić, a Slobodan Dimitrijević se danas zove Slobodan Milošević. Sa novim identitetom su vadili nove putne isprave i lična dokumenta i opet odlazili u inostranstvo. Tamo su iznova činili krađe i razbojništva. Svi oni su poznati ne samo srpskoj već i evropskoj policiji. Ipak, naši istražni organi nisu imali informacije da su počinili zločin u Italiji. Tek kada je valjevsko tužilaštvo dobilo spise o zločinu na Siciliji, saznalo se o kakvim kriminalcima je reč.

JOŠ NISU SASLUŠANI PETORICA optuženih za ubistvo još nisu saslušana u Višem javnom tužilaštvu u Valjevu. Očekuje se da će to biti urađeno narednih dana. Prema našem zakonskim propisima njima je ovde zbog teškog ubistva zaprećena kazna do 40 godina robije. Italijani su zatražili da se prizna presuda i da se upute odmah na izdržavanje kazne, ali je to kod nas nemoguće. Razbojnička petorka je iskoristila mogućnost da im se sudi ponovo, jer su bili osuđeni u odsustvu.

Italijanski mediji su mesecima brujali o ubistvu poznatog zlatara. Muskolini (44), vlasnik lanca draguljarnica "Sigma", ubijen je u noći između 12. i 13. septembra 2005. tokom pljačke u svojoj vili. Njega je probudio alarm tokom noći i tada je zatekao razbojnike na delu. Jedan od pljačkaša prislonio mu je pištolj uz glavu i naredio da otvori sef, u kome su bili dijamanti, zlato i novac.

Na nesreću, tada se pojavio i Muskolinijev sin Gaetano (18). Razbojnici su zapucali i oca ubili, a sina teško ranili. Iako su karabinjeri ubrzo blokirali sve izlaze sa ostrva, ubice su uspele da umaknu. Prikupljeni su dokazi, razbojnici su identifikovani i sudilo im se dok su bili u bekstvu. Kaznu je potvrdio i Vrhovni sud Italije.

U toku je prevođenje obimne dokumentacije sa italijsnkog na srpski jezik.



"PLEN" 14 MILIONA DINARA

VREDNOST robe iz nekoliko kuća u valjevskom kraju, koju je navodno ukrala grupa uhapšena krajem prošle godine, procenjuje se na više od 14 miliona dinara! Sumnja se da su tokom prošle godine na području Valjeva, Lajkovca i Uba, nasilno otvarali prozore i balkonska vrata i tako provaljivali u kuće. Među sugrađanima živeli su neupadljivo, kako ničim ne bi izazvali sumnju da se u inostranstvu bave kriminalnim delima.