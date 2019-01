Tanjug | 16. januar 2019. 17:09 | Komentara: 0

Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je oslobodio sedmoricu optuženih da su sa NN licima, posle mitinga "Kosovo je Srbija" 2008. godine u Beogradu, kamenjem gađali američku ambasadu, u kojoj je potom izbio požar, a jedan mladić izgoreo.Ovom odlukom koja je danas objavljena na sajtu suda, preinačena je prvostepena presuda Višeg suda u Beogradu kojom su četvorica optuženih - Dejan Vučković, Dragan Marinkov, Marko Novitović i Milan Tomas bili osuđeni na uslovne kazne zatvora od po pet i šest meseci, sa rokom provere od dve godine.Drugoj troijici optuženih, Đorđu Tominu, Nikoli Kosanoviću i Filipu Backoviću, potvrđena je prvostepena oslobađajuća prvostepena presuda iz novembra 2017. godine.Svi su oslobođeni optužbe za krivično delo "teško delo protiv opšte sigurnosti", jer tužilaštvo nije dokazalo svoje tvrdnje iz optužnice.Oni su bili optuženi da su pojedinačno gađali kamenicama ambasadu SAD sa više NN lica i razbili prozore na zgradi u koju su posle ubačene baklje, usled čega je došlo do požara u kojem je stradao Zoran Vujović, koji je tom prilikom upao u zgradu ambasade.U obrazloženju odluke Apelacionog suda se navodi da se u radnjama okrivljenih koje su opisane u optužnici, "ne može se utvrditi postojanje uzročne veze vezano za izazivanje opasnosti za život i telo ljudi ili imovinu većeg obima, kao ni nastupanje teže posledice u vidu smrti jednog lica"."S obzirom na to da Tužilaštvo u vezi sa napred navedenim nije ponudilo dokaze, to se ne može prihvatiti stav da bacanje kamenica na zgradu ambasade može da izazove požar", decidan je Apelacioni sud.Taj sud podseća da se okrivljenima stavlja na teret da su svaki ponaosob bacali kamenice, maloletni A.A, šipkom lupao po prozoru ambasade, dok su ostali saizvršioci - druga NN lica različitim predmetima - kamenicama, letvama i drugim gadali zgradu ambasade."Dakle, dispozitivom optužnog akta okrivljenima nije stavljeno na teret da su bacali upaljene baklje na ambasadu, već da su to radila druga N.N. lica. Pri tome, tužilaštvo nije pružilo dokaze o tome da su okrivljeni kritičnom prilikom postupali po prethodnom dogovoru kao saizvršioci, te da su zajedničkim radnjama sa mal. A.A. i drugim N.N. saizvršiocima izvršili ovo krivicno delo, već naprotiv, stavljeno im je na teret da su svaki od okrivljenih, ponaosob, bacali kamenice", napomenuo je Apelacioni sud.Šteta na ambasadi SAD prema službenoj noti te ambasade iznosi iznosi ukupno oko 900.000 dolara, ali ona nije tražila odštetu.Za gađanje kamenicama ambasada Nemačke i Hrvatske istog dana, ovi okrivljeni nisu bili optuženi.Što se tiče policijske odgovornosti za propuste u obezbeđenju tokom i posle mitinga "Kosovo je Srbija", Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je u maju 2017. godine optužnicu protiv pet policijskih službenika koje tereti za krivična dela teško delo protiv opšte sigurnosti i zloupotreba službenog položaja.Tu optužnicu Viši sud nije prihvatio i vratio je u januaru 2018. godine tužilaštvu na dopunu.