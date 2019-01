Lj. TRIFUNOVIĆ | 14. januar 2019. 20:02 | Komentara: 0

UMESTO da ćerku spremam za prvi razred osnovne škole, a u julu će biti tri godine od njene smrti, ja gotovo svakodveno obilazim Anđelinin grob. Anđeo moj, sunce moje. Imala je samo tri i po godine kada ju je naš komšija Vladica Rajković (31) silovao i ubio.

Ovako, brišući suze, za "Novosti", govori Danijela Stefanović (37), iz zaječarskog sela Vratarnica, čiju je ćerku Anđelinu napastvovao, a potom udarcima kamenom u glavu i usmrtio Rajković, koji je za to delo osuđen na 40 godina robije.

- Videla sam da je država donela odluku da takve počinioce ubuduće kažnjava doživotnom robijom - kaže Danijela. - Ali to je ranije trebalo usvojiti. Sve se mislim, pa valjda bi i taj monstrum, koji mi unakazi i ubi ćerku i porodicu u crno zavi, zazirao od takve kazne. Ali, za mene je sada kasno. Samo da se nikome više ne dogodi ono što ja preživljavam svakog dana...

Danijela ponavlja da svakodnevno proživljava ćerkino ubistvo. Sve joj je, kaže, kristalno jasno, slike same naviru...

- Bilo je to 9. jula 2016. godine - tiho će Danijela. - Anđelina je bila na rođendanu, u komšiluku, i to kod ćerke Rajkovićevog rođenog brata. Vladica ju je odveo odatle. Kako se ispostavilo, on je moje dete, a imala je samo tri i po godine, silovao i udarcima kamenom u glavu - ubio. Prepoznala sam je po odeći, jer joj je lice bilo neprepoznatljivo...

Kako se ispostavilo, Vladica je Anđelinu odveo kolskim putem ka selu Zagrađe, pa sporednim putem u obližnju šumu i u jednoj jaruzi je napastvovao. Nakon toga smrskao joj je glavu udarcima kamenjem i rukama. Posle zločina obilaznim putem je otišao do svoje kuće, skinuo krvavu odeću, oprao je u Timoku i ostavio da se suši na žici ispred kuće. Zločinac se, nakon krvavog pira, presvukao i mirno vratio na rođendan.

Ubica Vladica Rajković izdržava kaznu od 40 godina zatvora





Kasnijom istragom došlo se do saznanja da je Rajković ubio i komšinicu Draganu Stanković (47), čije je telo bacio u Timok. On je, zbog toga, bio na poligrafskom ispitivanju u Policijskoj upravi u Zaječaru, ali je uspeo da prevari detektor laži.

UBICA IDE I U TERETANU?!

- ČULA sam da je Vladica, koji je pravosnažno osuđen na 40 godina robije, iz požarevačke Zabele prebačen u zatvor u Padinskoj skeli - kroz suze govori Danijela. - Kako god, Rajković je živ, ima redovne obroke, šeta se, ide u teretanu... Ko zna, možda ga jednom i puste na slobodu. A, meni ćerku niko neće vratiti...