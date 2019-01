Tanjug | 13. januar 2019. 06:41 | Komentara: 0

Oliver Ivanović, lider Građanske inicijative "Sloboda, demokratija, pravda", ubijen 16. januara 2018. u Kosovskoj Mitrovici, nikada nije dobio direktnu pretnju, niti je tražio zaštitu, izjavila je u intervjuu za "Politiku" njegova supruga Milena Popović Ivanović.Na konstataciju da se u javnosti ipak sticao utisak da se on ne oseća bezbedno i da traži vrstu zaštite, ona kaže da je bila predizborna kampanja i da je Oliver govorio da uslovi u kojima se ona odvijala nisu dobri."Radio je na tome da izbori koji se održavaju na Kosovu budu demokratski i govorio o bezbednosnoj situaciji u čitavom tom kontekstu. Sa svima je razgovarao, sa strancima prvenstveno, koji su bili posmatrači na tim izborima i koji su bili jedan od glavnih faktora", rekla je Milena Ivanović.Ona je odbacila medijske spekulacije da je prilikom jednog od susreta sa Vučićem dao imena ljudi koji su ugrožavali njegovu bezbednost."To nije tačno. Ja sam prisustvovala svi sastancima Olivera sa Vučićem, i znam šta su bile teme", rekla je Milena Ivanović.Prema njenim rečima, oni su pričali o svim temema, ali se Oliver ni u jednom trenutku nije osetio nebezbednim - on jeste govorio o svim stvarima koje njemu smetaju i koje je smatrao pogrešnim, direktno je pričao o tome, ali nikada nije govorio o svojoj bezbednosti.U invervjuu je postavljeno i pitanje o Oliverovom napisu na tviteru od 14. oktobra 2017. godine, koji glasi: "Pretnje i ucene, zastrašivanje glasača, lažno zapošljavanje, ogromni budžeti sumnjivog porekla...""To je politička kampanja koja je bila takva kakva jeste i Oliver je stalno govorio da to nije u redu, da to nije način da se sprovedu demokratski izbori. On je stalno pisao o tome, da nije zdrava atmosfera u kojoj se odvijaju izbori", napomenula je Milena Ivanović.Upitana da li to znači da je Oliver pravio razliku između političke borbe i stvarnih pretnji, ona je istakla:"Tako je. Treba da se napravi razlika, jer ljudi povezuju njegovu političku borbu sa njegovom bezbednošću. To su apsolutno dve različite stvari i ja to ne bih povezivala."Na pitanje šta je Oliver mislio kad je rekao da se "Srbi boje od Srba više nego što su se bojali 1999. i 2004. i 2008. godine od radikalnih Albanaca", Milena Ivanović kaže da se to odnosilo na određene kriminalne krugove, pošto je on stalno potencirao borbu protiv kriminala.Povodom napada na društvenim mrežama kojima je izložena, ona kaže da svako ima pravo na svoje mišljenje, ali da onim što neki pojedinci rade, "pucaju u Olivera i njegovog sina"."Neću učestvovati ni na kakvim skupovima 16. januara, neću organozovati nikakav političko-građanski skup, biću sama sa svojim sinom, u tišini i miru ću obeležiti taj dan kada je neko odlučio da nam zauvek oduzme Olivera", kaže Milena Ivanović.