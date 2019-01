Novosti online | 11. januar 2019. 12:57 |

O surovosti rakovičke ekipe svedoči likvidacija Veselina Veska Božovića, za koje je optužena grupa Nebojše Stojkovića. Poznato je da se ubistvo dogodilo u Trgovačkoj ulici u Žarkovu, 200 metara od benzinskih pumpi "Jugopetrola", u smeru prema gradu. Božović se nalazio u džipu, lično obezbeđenje pratilo ga je u "opel vektri", iza koje je bio BMW u kom se nalazila Božovićeva supruga i maloletno dete.









Zvonko Mateović je javnosti poznat kao telohranitelj ubijenog predsednika Stranke srpskog jedinstva Željka Ražnatovića Arakana. On je, prilikom atentata na Ražnatovića u hotelu "Interkontinental" u Beogradu 2000. godine, ranio Dobrosava Gavrića, koji je kasnije pravosnažno osuđen na 30 godina zatvora kao izvršilac ubistva, ali je nedostupan pravosudnim organima Srbije.





Bela knjiga MUP Srbije (iz 2001.) navodi ga kao člana Zemunskog klana. U postupku za atentat na Vuka Draškovića u Budvi juna 2000. utvrđeno je da su trojica atentatora iz JSO koji su bili sa Dušanom Spasojevićem koristili stan Jovanovića, takođe u Budvi. Međutim, Jovanović se na tom suđenju pojavio samo kao svedok i rekao da nema pojma ko je sve koristio njegov budvanski stan s obzirom da su svi imali ključeve.





Pobegao je prvo u Makedoniju, gde je uhapšen, ali je nekako pobegao opet i skrasio se u Italiji do 2008. kada je presuda postala pravosnažna. 2009. je izručen Srbiji i odslužio je dve godine.





Japanac je optužen da je 2011. na beogradskom aerodromu „Nikola Tesla“ pretio ubistvom Jovanu Hranisavljeviću, koji je svedok u postupku koji se vodio protiv Jovanovića zbog napada na zatvorskog čuvara.







Navedeno je da je Japanac pronašao Hranisavljevića koji se u međuvremenu zaposlio na aerodromu s namerom da ga instruira kako da istupi pred sudom. Dao mu je svoju vizit kartu i pozvao ga da dođe u njegov kafić, a kada je ovaj odbio, Jovanović je rekao da ga je lično pretplatio Milorad Ulemek Legija. Potom mu je kazao da ukoliko ne bude na sudu kazao ono što mu on naredi, da će ga ubiti, navedeno je u optužnom aktu.

Hadži Zoran Jovanović (57), osuđivani narko-diler, jedna je od bezbednosno interesantnih osoba koje su na radaru MUP. Lični vozač bio mu je počasni član Policijskog sindikata Srbije.





Vladimir Karan teško je povređen u eksploziji bombe postavljene ispod njegovog džipa BMW X5 na Banovom brdu 2015. godine. Poznat je po neovlašćenoj trgovini narkoticima, ali i po drugim teškim krivičnim delima.





U odsustvu je osuđen u Crnoj Gori na 20 godina zatvora zbog ubistva pomorca Duška Boškovića u kafiću "Fleš" u Prčnju kod Kotora. I posle toga se malo zna o njemu skoro 10 godina, sve dok početkom 2006. godine ne biva uhapšen na madridskom aerodromu sa lažnim hrvatskim pasošem, čiji je registarski broj samo za jedan veći od pasoša koji je tokom bekstva od Haškog tribuala koristio hrvatski general Ante Gotovina.





Inače, poznat je i po tome što je bio tema poslednjeg teksta novinarke "Duge" Dade Vujasinović koja je ubijena 8. aprila 1994. godine. Njena smrt je još nerazjašnjena.





Više osoba koje se sumnjiče da su povezane sa narko kartelima, uhapšene su u velikoj akciji policije.Kako “Novosti” nezvanično saznaju da su među uhapšenima i Nebojša Stojković Stojke, Vladimir Jovanović Japanac, Zvonko Mateović, Zoran Hadži Jovanović, Vladimir Karan, Ljubiša Lindo, Veselin Vukotić...Ovo su biografije nekih od uhapšenih.Stojke je poznat kao vođa ozloglašene "rakovičke grupe" poznate po brutalnosti u razračunavanju sa protivnicima. U klanu su su pored njega bili i Predrag Vuisić, Nenad Perić, Siniša Plavšić, Dragan Savović i Goran Pavlović.Ubice su se nalazile u "audiju", koji je iskoristio momenat kada se Božovićeva kolona zaustavila na semaforu. Međutim, manje je poznato to da je obezbeđenje primetilo "audi" smrti i blokiralo mu put.Iako nije hapšen zbog trgovine kokainom iz Južne Amerike, operativna saznanja ukazuju da je Stojković poslednjih godina bio u veoma bliskoj vezi sa ljudima iz okruženja Luke Bojovića. Na njega je pokušan atentat 2017. kada ga je nepoznati napadač ranio u Barseloni.Početkom 2004. godine u Sremskoj ulici, u centru Beograda u kafiću Vizard, ubijen je Zvonkov rođeni brat Dalibor. Ubica mu je prišao i iz neposredne blizine ispalio hitac u glavu. Samo neki minut pre toga Dalibor je sedeo sa bratom. Interesantno je da je nedugo posle ovog ubistva u Beogradu počelo da se govori da je ubica zamenio braću i da je, u stvari, smrtonosni metak bio namenjen Zvonku. On je to i sam kasnije izjavio i govorio je da mu godinama prete jer je bio svedok Arkanovog ubistva.Vladimir Jovanović, devedesetih poznat kao Soton, danas kao Vlada Japanac. U medijima se navodi da je godinama poznat policiji po raznim krivičnim delima: iznude, pretnje, otmice i izazivanje opšte opasnosti.Na suđenjima je izjavljivao da je po zanimanju pisac i da piše knjige.2005. zbog iznude 50.000 evra od vlasnika „Maksis taksija“ Nenada Mikića ga je tražila policija. Lociran je ali je uspeo da pobegne. Naime, Japanac je sklon bežanju na zadnja vrata i zato iznajmljuje stanove u prizemlju ili na niskom prvom spratu. Policija iz nekog razloga nije pokrila dvorište, pa im je Vlada Japanac umakao.Ljubiša Lindo Čombe, čovek poznat organima gonjenja kao jedan od glavnih dilera teških droga u Beogradu. U famoznoj knjizi "Kriminalne grupe i pojedinci koji se bave organizovanim kriminalom", koju je za sopstvene potrebe sastavio MUP Srbije, Čombetu je posvećeno celo jedno poglavlje.- Bavi se trgovinom opojnim drogama koje najčešće nabavlja u Turskoj i Bugarskoj, odakle organizuje transport do Beograda", stoji u knjizi. "Nekoliko puta je bio lišavan slobode sa većim količinama heroina i kokaina, ali je izbegao odgovornost. Krivičnu odgovornost izbegava tako što vrši pritisak na svedoke i pronalazi uživaoce droge koji preuzimaju odgovornost na sebe", piše dalje, uz napomenu da je Čombe "sklon nasilničkom ponašanju i upotrebi vatrenog oružja". Krajem prošle godine, za Ljubišom Lindom Čombetom raspisana je poternica zbog pucnjave u Birčaninovoj ulici u kojoj su ranjeni Lindov kolega Dejan Caričić Car i jedan slučajni prolaznik. Istraga je obustavljena kada se osumnjičeni sam prijavio i policiji dokazao da je u vreme pucnjave bio sa ženom u Prijedoru.Dovodi se u vezu sa grupom dr Milanom Zarubicom koji je ilegalno prerađivao i proizvodio narkotike u količinama koje zvuče neverovatno za ovaj deo sveta.Hadži Zoran Jovanović dobro je poznat srpskim, ali i evropskim organima gonjenja. On je osuđivan u Belgiji 2008. na pet godina zatvora prilikom pokušaja krijumčarenja 203 kilograma kokaina preko luke u Antverpenu. Jovanović je tada sa saradnicima uhvaćen na delu kada su sa broda "Anjelo" preuzeli tovar i deset rančeva sa kokainom u vrednosti od više od 10 miliona evra.U Srbiji mu je u toku suđenje zbog organizovanja međunarodne kriminalne grupe, koja je krijumčarila kokain iz Južne Amerike u zapadnu Evropu, preciznije Holandiju, Belgiju, Nemačku i Španiju.Naime, Jovanović je uhapšen u maju 2013. u međunarodnoj akciji "Arka", kojom je koordinirao "Evropol" i u kojoj su članovi njegove grupe uhapšeni u sinhronizovanim akcijama u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Holandiji. Istragu o ovoj grupi inicirala je holandska policija nakon što je prilikom preprodaje 15 kilograma kokaina u jesen 2012. u Roterdamu uhapsila dve osobe.Jovanović je optužen da je organizovao nabavku kokaina, njegovo skladištenje, a potom dalju distribuciju i preprodaju ka kuririma i krajnjim kupcima, kao i transport i preuzimanje novca od prodatog kokaina u Srbiji.Veselin Vukotić dovođen je u vezu sa četiri ubistva, dvaput osuđivan u odsustvu, trenutno u kućnom pritvoru.Veselin Vesko Vukotić, optuživan je za ubistvo Envera Hadrija, kosovskog aktiviste, koji je ubijen na semaforu u Briselu 1990. Navodno je kod sebe imao dokumenta koja povezuju politički vrh Srbije sa ubistvima kosovskih Albanaca.Prebačen je u Belgiju zbog istrage ubistva Hadrija, ali je usled nedostatka dokaza krajem 2008. godine, sada već kao srpski državljanin, izručen Srbiji na izdržavanje one kazne od 20 godina zatvora koju mu je crnogorski sud izrekao zbog ubistva pomorca. Posle nekoliko pravnih komplikacija, Vukotić biva volšebno puštan na slobodu, pa opet privođen, pa opet puštan;