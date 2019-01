J. D. LjUTIĆ | 04. januar 2019. 16:02 |

U STAN je bez ijedne reči upao komšija Đorđe. U ruci je držao nož. Zajedno sa njim, ušli su muškarac i devojka. Nasrnuli su na mene, a kada je moj stariji unuk izašao iz kupatila pokušao je da me zaštiti. Đorđe mu je stavio sečivo pod grlo i dete se jedva nekako oslobodilo. Unuk je pokušao da se odbrani stolicom kojom je nekako držao rastojanje od napadača. Uspeo je da ga udari, a zatim je iskoristio trenutak i iskočio kroz prozor. U tom koškanju je posečen po ruci...

Ovako, za "Novosti", započinje svoju priču penzioner Miodrag Dimitrijević, u čiji su stan, desetak minuta pre ulaska u 2019. godinu, upali komšija Đorđe P. i njegov rođak. Oni su naoružani nožem nasrnuli na njega i decu koja su tu slavila. Da sve bude još neverovatnije, Đorđe se nalazi u kućnom pritvoru sa nanogvicom.



- Naš unuk M. D. koji ima 16 godina, zamolio je da mu dozvolimo da prvi put u životu slavi Novu godinu kod nas u stanu sa svojim vršnjacima - priča Miodrag. - U početku sam bio protiv, ali supruga me je ubedila u suprotno, jer nećemo morati da brinemo o tome gde je i da li je dobro. Računali smo da nam je ovako "na očima" i da su njegovi drugari i on bezbedni...

U stan u prizemlju došli su M. D. i njegovih sedmorica drugova i dve drugarice. Priključio im se i njegov tri godine mlađi brat N. D. Njih dvojica već neko vreme žive u stanu kod bake i deke, s obzirom na to da im je otac preminuo, a majka se preudala.

- Unuci su nam dobri dečaci, đaci, sportisti. Ne piju i ne puše, treniraju tekvondo. Nikada sa njima nije bilo problema, a i velika su nam uteha posle smrti sina. Držimo ih strogo, ali ponekad, kao sad za Novu godinu, učinimo im malo zadovoljstvo. Međutim, umalo da nastradaju i oni i njihovi drugari, a i mi sa njima. Samo nas je Bog spasao - kaže Ljiljana.

Po kazivanju Dimitrijevića, veče je prošlo bez ikakvih incidenata. Deca su sedela u trpezariji, pričala i slušala muziku. Ali, nekoliko minuta pre ponoći, kada su se napolju oglasile petarde i vatromet, neki od njih izašli su da to gledaju. Onda se čulo kucanje na ulaznim vratima od stana i Miodrag ih je, ništa ne sluteći, otvorio.

- Odmah su nasrnuli na nas. Kada je unuk uspeo da pobegne, mene su nokautirali - kaže Miodrag.

Prozor kroz koji je pobegao dečak,Foto Ž. Knežević

Takođe, i jedan od dečaka koji je bio na tinejdžerskoj žurki, dobio je tri udarca u glavu.

- To dete je uspelo da umakne napadačima, ode do susedne zgrade i iz jednog stana pozove policiju i Hitnu pomoć. On nam je spasao glavu, jer ko zna šta bi bilo - priča Miodrag.

Videvši da dolazi policija, napadači su pobegli iz stana Dimitrijevića. U incidentu, srećom, Ljiljana Dimitrijević nije povređena, jer je, kako kaže, sve vreme spavala.

- Sa komšijom Đorđem nismo imali nikakve odnose. Ali znamo da mu je otac svojevremeno ubijen u jednoj teretani, da on sad živi kod bake u stanu i da mu često dolaze prijatelji, kao i policija. Ne prihvatam njegovu priču da je bio ljut zbog glasne muzike, jer da je tako, ja ne bih mogla da spavam.

Na lice mesta ubrzo su stigli lekari, koji su pomogli povređenom Miodragu, smirili decu, a onda previli i M. D. kojeg je Đorđe P. isekao nožem po desnoj ruci. Dečak je "zaradio" četiri šava. I on i brat su, nakon toga, otišli kod majke gde se i sada nalaze, a ostala deca - kućama.



Zgrada u kojoj se dogodio napad / Foto Ž. Knežević









REDOVAN POSTUPAK





POLICIJA, koja je došla na lice mesta, obavila je uviđaj i privela dvojicu osumnjičenih za napad na Dimitrijeviće. Ali, posle kraćeg razgovora, oni su pušteni kući. Đorđe P. inače već izdržava kaznu i nalazi se u kućnom pritvoru sa nanogvicom. I pored toga nadležno Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu podnelo je krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv Đorđa i njegovog rođaka. Tek u daljoj istrazi, nakon saslušanja Dimitrijevića, kao i dece koja su bila na žurki, proceniće se kakvo će dalje biti postupanje nadležnih.