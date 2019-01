OPERATIVCI beogradske policije uhapsili su juče A. R. (23) sa Karaburme, koji je osumnjičen da je prekjuče rano ujutru pucao i teško ranio Miloša S. (27) i Mariju Đ. (21) na parkingu jednog lokala na Adi Huji. Sa teškim povredama glave mladić je prebačen u Urgentni centar gde se lekari i dalje bore za njegov život. Devojka je imala mnogo više sreće i posle ukazane pomoći puštena je na kućno lečenje.

Gotovo neverovatno zvuče okolnosti pod kojima se odigrala pucnjava, zbog koje je naređena policijska akcija "Vihor".

- Svi su slavili doček u obližnjem lokalu do duboko u noć - navodi izvor "Novosti". - Negde pred zoru slavlje se završilo, ali je grupa mladića i devojaka nastavila i dalje da pije i peva. Kada se razdanilo krenuli su ka svojim vozilima. Miloš, koji je inače doputovao iz Norveške, kako bi ovde proslavio Novu godinu, seo je za volan, a Marija na suvozačko sedište.

A. R. je navodno prišao Milošu i nije dozvoljavao da startuje kola. Branio je da sa njim ide Marija. U jednom trenutku izvukao je oružje i počeo je da preti. Iznenada je odjeknuo hitac. Slučajno ili namerno istraga tek treba da odgonetne.

- Milošu je metak prošao kroz glavu i pogodio Mariju u dojku - navodi naš sagovornik. - Srećom, ušao je samo jedan centimetar. U tom trenutku gotovo niko nije ni primetio da je i ona ranjena. Pozvana je Hitna pomoć, koja je Miloša prebacila do bolnice. Za to vreme A. R. je seo u auto i odvezao se sa Marijom, navodno, van grada. Ona je ispričala da se osvestila u nekom motelu, a da je on hteo da je siluje. Skinuo ju je i tada je tek video da ima ranu na grudima.